Araç sahiplerine üzücü haber! Zam geliyor

EPGiS tarafından yapılan açıklama ile bu geceden itibaren otogazın litre fiyatına 6 kuruş zam geldi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası tarafından yapılan açıklama ile akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı 20/08/2020 tarihinden itibaren 6 kuruşluk zam geçerli olacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın yaptığı açıklama ise şöyle,

“Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 20/08/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Otogaz’da 6 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."