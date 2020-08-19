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Ekonomi Araç sahiplerine üzücü haber! Zam geliyor
Ekonomi

Araç sahiplerine üzücü haber! Zam geliyor

Akaryakıt ürünlerinden olan otogaza bu gece itibari ile 6 kuruş zam gelecek.

Yeniakit Publisher
2020-08-19 16:41:00 - 2020-08-19 16:45:38
Araç sahiplerine üzücü haber! Zam geliyor

EPGiS tarafından yapılan açıklama ile bu geceden itibaren otogazın litre fiyatına 6 kuruş zam geldi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası tarafından yapılan açıklama ile akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı 20/08/2020 tarihinden itibaren 6 kuruşluk zam geçerli olacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın yaptığı açıklama ise şöyle,

“Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 20/08/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Otogaz’da 6 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."

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