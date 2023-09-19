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Ekonomi Araç sahiplerine oh çektiren muayene kararı! Artık 2 yıl beklemeye son
Ekonomi

Araç sahiplerine oh çektiren muayene kararı! Artık 2 yıl beklemeye son

Yeniakit Publisher
2023-09-19 09:29:00 - 2023-09-19 09:29:19

Araç sahiplerine sevindirici haber nihayet geldi! Araç muayene sırasında beklemeye artık son! TÜVTÜRK'ün kararına göre artık belirli saatlerde istasyonlara gitmek yerine gezici istasyonlar olacak. İşte ayrıntılar...

Araç sahiplerine müjde! 2 yılda bir muayene istasyonunda bekleme sorunu artık bitiyor. Araç muayenesi araç sahipleri için yıllık zorunluluk olmasına rağmen binek araçlarda bu süre 2 yıla kadar uzatılmaktadır. Ama artık işler değişiyor. TÜVTÜRK'ün yeni kararına göre vatandaşlar, belirlenen saatte istasyonlara gitmek yerine mobil istasyonlar üzerinden hızlı bir şekilde denetime ulaşabilecek.

SIRA BEKLEMEYE ARTIK SON!

Bu sorun özellikle büyük şehirlerde harika bir çözüm gibi görünüyor. Muayene için istasyonlarda saatlerce süren kuyruklar artık geçmişte kaldı. Ticari araç sahipleri için yılda bir, özel kişiler için ise iki yılda bir gerçekleşen bu işlem, mobil istasyonlar sayesinde daha hızlı ve kolay hale getiriliyor.

GEZİCİ İSTASYON HİZMETLERİ

Mobil istasyonlar hâlihazırda 77 ilde faaliyet göstermekte olup randevulu olarak hizmet vermektedir. Bu sayede sürücüler işlemlerini düzenli ve hızlı bir şekilde tamamlayabilmektedir. Bu istasyonlarda binek otomobiller, traktörler ve motosikletler muayene edilebilmektedir. Ancak havalı-hidrolik frenlerle donatılmış diğer araçların muayenesi sadece sabit istasyonlarda yapılmaktadır.

RANDEVU NASIL ALINACAK?

TÜVTÜRK'ün resmi internet sitesinden mobil istasyonların hangi il ve ilçelerde bulunduğunu öğrenebilirsiniz. Randevu almak için web sitesinde gerekli bilgileri doldurarak işleminizi hızlı bir şekilde tamamlayabilirsiniz. Araç muayenesi artık daha kolay ve daha hızlı!

Uzun zamandır TÜVTÜRK tarafından gezici istasyon projesi yaygın hale getirildi.
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Yorumlar

emekli

Muayene süresi kilometreye göre belirlenemez mi? Bazı kimseler muayene geçerlilik süresinde çok az araba kullanıyor. Yüzbin kilometre yapanda onbin kilometre yapanda aynı geçerlilik süresinde aynı parayı ödüyor. Bu haksızlığın yanında mantıksız da. Muayene geçerlilik süresi kilometreye göre belirlenirse çok daha güzel olur.
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