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Ekonomi Araç sahiplerine müthiş haber! Akaryakıta indirim geliyor
Ekonomi

Araç sahiplerine müthiş haber! Akaryakıta indirim geliyor

Brent petroldeki son fiyatların ardından motorin fiyatlarına bir indirim yolu gözüktü.

Yeniakit Publisher
2022-09-16 10:29:00 -
Araç sahiplerine müthiş haber! Akaryakıta indirim geliyor

Brent petrol ve uluslararası piyasalarda ürün fiyatının düşmesi sonrasında motorinde indirim bekleniyor.

Akaryakıt sektörü kaynakları, bugün petrol, dolar ve ürün fiyatlarında yukarı yönlü ciddi bir hareket olmaması durumunda motorine indirim geleceğini belirttiler.

Motorine gelecek indirim için sektör kaynakları pazartesiyi salıya bağlayan gece 1,5 TL'lik bir indirim hesaplandığını söyledi.

Güncel motorin fiyatları

Avrupa Yakası motorin fiyatı: 24,85 TL

Anadolu Yakası motorin fiyatı: 24,87 TL

Ankara

Motorin fiyatı: 24,96 TL

İzmir

Motorin fiyatı: 24,97 TL

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