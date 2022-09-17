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Ekonomi Araç sahiplerine müjde! İndirim oranı belli oldu
Ekonomi

Araç sahiplerine müjde! İndirim oranı belli oldu

Motorine 20 Eylül Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 76 kuruş indirim yapılacak.

Yeniakit Publisher
2022-09-17 14:00:00 -
Araç sahiplerine müjde! İndirim oranı belli oldu

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Motorin grubunda 20 Eylül salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 76 kuruş indirim bekleniyor.

Brent petrol

Perşembe gününü 90,84 dolardan kapatan Brent petrolün varili, cuma gününü 91,35 dolar seviyesinde tamamladı. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varili ise cuma gününü 85,11 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol perşembe gününü 85,10 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

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