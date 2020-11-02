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Ekonomi Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorine indirim geldi
Ekonomi

Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorine indirim geldi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası tarafından yapılan açıklamaya göre, benzin ve motorin fiyatlarına indirim geldi.

Yeniakit Publisher
2020-11-02 16:15:00 - 2020-11-02 16:18:23
Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorine indirim geldi

EPGİS tarafından yapılan açıklamada; "Benzinde 16, Motorinde 12 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir." denildi.

EPGİS'in açıklaması şu şekilde;

"Akaryakıt Fiyatlarında İndirim 03/11/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 16, Motorinde 12 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir."

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