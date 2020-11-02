Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorine indirim geldi
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası tarafından yapılan açıklamaya göre, benzin ve motorin fiyatlarına indirim geldi.
EPGİS tarafından yapılan açıklamada; "Benzinde 16, Motorinde 12 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir." denildi.
EPGİS'in açıklaması şu şekilde;
"Akaryakıt Fiyatlarında İndirim 03/11/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 16, Motorinde 12 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir."