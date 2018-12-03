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Araç sahiplerine müjde! 32 kuruş indirim geldi

Halkın sesi olan Akit'in "Vatandaş soruyor: LPG'ye neden indirim yok?" haberinin ardından LPG'ye 32 kuruş indirim geldi. Fiyatlar bu geceden itibaren geçerli olacak.

03 Aralık 2018 Pazartesi 18:04
Araç sahiplerine müjde! 32 kuruş indirim geldi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, söz konusu indirim otogazın pompa fiyatlarına yansıyacak.

Buna göre, Otogazda Eşel Mobil Sistemi'nin uygulanmaya başladığı tarihten bu yana ilk indirim gerçekleşecek ve otogazın litre fiyatındaki 32 kuruşluk indirim bu geceden itibaren pompa fiyatlarına da yansıyacak.

Akaryakıt fiyatlarında mayıs ayından itibaren uygulanan eşel mobil sistemiyle, uluslararası petrol piyasaları ve kurda meydana gelen değişiklikler ÖTV ayarlamasıyla tüketiciye zam olarak yansıtılmadan dengelenmeye çalışıldı. Fiyatlarda ÖTV'den karşılanan miktarın altına düşülmesi durumunda indirim gerçekleştirildi.

Geçen ay benzin ve motorinde bu miktarın altına düşülmesi sonucunda gerçekleşen indirim miktarları da pompaya yansımıştı.

Akit bir kez daha vatandaşın sesi oldu

Akit, benzin ve motorine indirim yapılmasına rağmen LPG'de hala neden indirim yapılmadığını soran bir haber yaparak vatandaşın sesi oldu. 

İşte o haber:

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 18:04
  1. LPG
  2. LPG indirim

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