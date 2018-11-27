Vatandaş soruyor: LPG'ye neden indirim yok?

Nurullah Alpay yeniakit.com.tr

Motorin ve benzin fiyatlarında indirime gidildi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, söz konusu indirim motorinde pompa fiyatlarına ortalama 23 kuruş, benzinde ise 15 kuruş olarak yansıtıldı.

LPG'li araç kullanan vatandaşlar da indirim bekliyor

Akaryakıta yapılan indirimler, benzin ve motorin araçlar kullanan vatandaşları sevindirirken LPG'li araç kullanan vatandaşlar ise LPG'de indirim beklediklerini ifade etti.

Dolar düştükçe akaryakıtta yapılan indirimlerin LPG'de de yapılmasını isteyen vatandaşlar, LPG'ye neden indirim yapılmadığını sordu. Vatandaşlar, LPG'li araç kullananların genel olarak alt gelir grubunda olduğuna da dikkat çekerek indirimin yapılması gerektiğini vurguladı.

İşte vatandaşların o talebi:



