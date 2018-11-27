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Vatandaş soruyor: LPG'ye neden indirim yok?

Motorin ve benzine yapılan indirimlerin ardından LPG'ye de aynı indirimi bekleyen vatandaşlar, doların düşmesine rağmen hala neden indirim yapılmadığını sordu.

27 Kasım 2018 Salı 21:05
Vatandaş soruyor: LPG'ye neden indirim yok?

 Nurullah Alpay  yeniakit.com.tr 

Motorin ve benzin fiyatlarında indirime gidildi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, söz konusu indirim motorinde pompa fiyatlarına ortalama 23 kuruş, benzinde ise 15 kuruş olarak yansıtıldı.

LPG'li araç kullanan vatandaşlar da indirim bekliyor

Akaryakıta yapılan indirimler, benzin ve motorin araçlar kullanan vatandaşları sevindirirken LPG'li araç kullanan vatandaşlar ise LPG'de indirim beklediklerini ifade etti.

Dolar düştükçe akaryakıtta yapılan indirimlerin LPG'de de yapılmasını isteyen vatandaşlar, LPG'ye neden indirim yapılmadığını sordu. Vatandaşlar, LPG'li araç kullananların genel olarak alt gelir grubunda olduğuna da dikkat çekerek indirimin yapılması gerektiğini vurguladı.

İşte vatandaşların o talebi:

 

 

 


Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 21:05
  1. LPG'ye indirim
  2. Benzin
  3. Motorin
  4. LPG
  5. Akaryakıt
  6. Akaryakıta yapılan indirimler

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