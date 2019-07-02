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Araç sahiplerine müjde! 2019'un sonuna kadar zam yok

15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerindeki geçiş ücretlerine yıl sonuna kadar zam gelmeyeceği açıklandı.

02 Temmuz 2019 Salı 08:53
Araç sahiplerine müjde! 2019'un sonuna kadar zam yok

Araç sahiplerine güzel haber. 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerindeki geçiş ücreti 2019 yılı sonuna kadar değişmeyecek.

Devletin işlettiği 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri ile otoyollarda geçiş ücretlerine yıl sonuna kadar zam yapılmayacak.

Avrasya Tüneli dolara endeksli

Özel sektörün işlettiği Avrasya Tüneli'nde de geçiş ücretleri değişmeyecek. Normalde özel sektör tarafından yap-işlet-devret modeliyle inşa edilen projelerin geçiş ücreti dolardaki artışa bağlı belirleniyor.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 08:53
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