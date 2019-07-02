Araç sahiplerine müjde! 2019'un sonuna kadar zam yok 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerindeki geçiş ücretlerine yıl sonuna kadar zam gelmeyeceği açıklandı.

Araç sahiplerine güzel haber. 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerindeki geçiş ücreti 2019 yılı sonuna kadar değişmeyecek. Devletin işlettiği 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri ile otoyollarda geçiş ücretlerine yıl sonuna kadar zam yapılmayacak. Avrasya Tüneli dolara endeksli Özel sektörün işlettiği Avrasya Tüneli'nde de geçiş ücretleri değişmeyecek. Normalde özel sektör tarafından yap-işlet-devret modeliyle inşa edilen projelerin geçiş ücreti dolardaki artışa bağlı belirleniyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.