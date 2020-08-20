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Ekonomi Araç sahiplerine kötü haber! Zam geliyor
Ekonomi

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geliyor

Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorin fiyatlarına 10 kuruş zam yapılması bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2020-08-20 11:14:00 -
Araç sahiplerine kötü haber! Zam geliyor

Döviz kurunda yaşanan dalgalanma sonrası alınan bilgiye göre benzin ve motorin fiyatlarında artış bekleniyor. Sektör yetkilileri, cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorinin litre fiyatına 10 kuruş zam yapılacağını belirtti. 

Gelecek zamla birlikte İstanbul'da 6,63 TL'den satılan benzinin litresinin 6,73 TL'ye, 6,13 TL'den satılan motorinin ise 6,23 TL'ye yükseleceği öğrenildi.

Geçtiğimiz hafta büyük zam yapılmıştı

Bilindiği üzere 11 Ağustos Salı günü benzin fiyatlarına büyük bir zam yapılmıştı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası tarafından yapılan açıklamada benzinin litre fiyatına 23 kuruş zam geldiği duyurulmuştu.

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Yorumlar

Fatih ozturk

ALLAH rızası için ey devlet biraz kendi giderinizden kısında zamları yansıtmayın acıyın bize bu hak mı mahşerde ALLAH sormaz mı?
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