Araç sahiplerine kötü haber! Zam geliyor

Döviz kurunda yaşanan dalgalanma sonrası alınan bilgiye göre benzin ve motorin fiyatlarında artış bekleniyor. Sektör yetkilileri, cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorinin litre fiyatına 10 kuruş zam yapılacağını belirtti.

Gelecek zamla birlikte İstanbul'da 6,63 TL'den satılan benzinin litresinin 6,73 TL'ye, 6,13 TL'den satılan motorinin ise 6,23 TL'ye yükseleceği öğrenildi.

Geçtiğimiz hafta büyük zam yapılmıştı

Bilindiği üzere 11 Ağustos Salı günü benzin fiyatlarına büyük bir zam yapılmıştı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası tarafından yapılan açıklamada benzinin litre fiyatına 23 kuruş zam geldiği duyurulmuştu.