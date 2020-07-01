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Ekonomi

Araç sahiplerine kötü haber! Hepsine birden zam geliyor

Bu gece yarısından itibaren benzine 11 kuruş, motorine 10 kuruş, LPG'ye ise 32 kuruş zam gelecek.

Yeniakit Publisher
2020-07-01 09:36:00 -
Araç sahiplerine kötü haber! Hepsine birden zam geliyor

Benzin ve motorin fiyatlarında geçtiğimiz günlerde peş peşe meydana gelen indirimlerin ardından uluslararası piyasalarda ürün fiyatlarında gerçekleşen artışlar sonrası benzin, motorin ve LPG için fiyat artışı gündeme geldi. Bu gece yarısı pompa fiyatlarına yansıyacak artışlar benzinde 11 kuruş, motorinde 10 kuruş, LPG'de ise 32 kuruş şeklinde olacak.

Satılık 2017 model Volkswagen Jetta
Satılık 2017 model Volkswagen Jetta
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