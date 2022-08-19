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Ekonomi Araç sahiplerine kötü haber geldi! Akaryakıtta zam kesinleşti
Ekonomi

Araç sahiplerine kötü haber geldi! Akaryakıtta zam kesinleşti

Araç sahiplerine kötü haber geldi. Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 7 kuruş zam gelmesi kesinleşti.

Yeniakit Publisher
2022-08-19 17:45:00 -
Araç sahiplerine kötü haber geldi! Akaryakıtta zam kesinleşti

Motorine geleceği konuşulan 1 lira 7 kuruşluk zam kesinleşti.

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına gelmesi konuşulan 1 lira 7 kuruşluk zam kesinleşti.

Benzinde ise bu gece fiyat değişimi beklenmiyor.

Bu geceki zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 25,02 TL’ye, Ankara’da 25,13 TL’ye, İzmir’de 25,15 TL’ye yükselecek.

Benzinin litre fiyatı ise yaklaşık olarak İstanbul’da 20,33 TL, Ankara’da 20,46 TL ve İzmir’de 20,45 TL seviyesinde bulunuyor.

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

Öte yandan motorinin litre fiyatı İstanbul’da bir yıl önce 7,25 TL, yılbaşında 11,43 TL idi. Motorinde zam oranı bu geceki zamla birlikte yıllık yüzde 245, yılbaşından bu yana yüzde 119 olacak.

Benzinin litre fiyatı İstanbul’da bir yıl önce 7,74 TL, yılbaşında 12,29 TL idi. Benzinde zam oranı yıllık yüzde 163, yılbaşından bu yana yüzde 65 oldu.

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Yorumlar

Davetçi

Brent petrol düşerken bu zam neyin nesi . Yazıklar olsun

Ömer

Dışarda düşüyor içerde artıyor döviz de artmıyor bu neyin zammı ? TÜSİAD’ı suçluyoruz ama Tüpraş yüzde 1000 bakın yüzde bin kar açıklamış bu nedir Allah aşkına bu ne ?
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