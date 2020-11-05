  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Araç sahiplerine kötü haber! Bir zam daha geliyor
Ekonomi

Araç sahiplerine kötü haber! Bir zam daha geliyor

Benzin ve motorine dün yapılan zammın ardından motorine yeni bir zam daha geliyor. Motorinin litre fiyatına cuma gününden itibaren 10 kuruş zam yapılması bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-05 09:54:00 -
Araç sahiplerine kötü haber! Bir zam daha geliyor

Motorin grubuna cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 10 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

Motorine bu gece de 16 kuruş zam gelmişti. Son zammın ardından motorinin litre fiyatı Ankara'da 6,33 liraya; İstanbul'da 6,12 liraya; İzmir'de ise 6,36 liraya yükselecek.

Aakaryakıt fiyatlarının hesaplanması

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Hasan

Durmak yok zamma devam.
  • Yanıtla
Kulisleri hareketlendiren sözler! Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...
Dünya

Kulisleri hareketlendiren sözler! Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile ortak payd..
İzmir'deki depremde hangi binada kaç kişi hayatını kaybetti?
Gündem

İzmir'deki depremde hangi binada kaç kişi hayatını kaybetti?

İzmir'de meydana gelen ve 114 kişinin hayatını kaybettiği depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nda 37, Emrah Sitesi'ndeki iki binada 30, Doğa..
Rus lider Putin, Kur'an-ı Kerim'den alıntı yaptı
Dünya

Rus lider Putin, Kur'an-ı Kerim'den alıntı yaptı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dini derneklerin temsilcileriyle yaptığı görüşmede Kur'an-ı Kerim'den alıntı yaptı.

Satılık 2013 model Audi Q3
Satılık 2013 model Audi Q3

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay