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Ekonomi Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıt fiyatlarına zam geliyor, şimdiden depoları doldurun
Ekonomi

Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıt fiyatlarına zam geliyor, şimdiden depoları doldurun

Brent petrol ve dolar kurundaki son değişimlerin ardından akaryakıt fiyatlarına zam geliyor. Benzinde salı gününden itibaren fiyat artışı yaşanacak.

Yeniakit Publisher
2023-01-14 13:00:00 - 2023-01-14 13:06:27
Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıt fiyatlarına zam geliyor, şimdiden depoları doldurun

Akaryakıt fiyatlarında yaşanan fiyat artışları durmak bilmiyor. Önümüzdeki günlerde benzinin litre fiyatına bir zam daha geleceği öğrenildi.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte akaryakıt fiyatlarında değişim sürüyor.

Benzinin litre fiyatına salı gününden itibaren 67 kuruş zam bekleniyor. Motorin grubunda fiyat değişikliği öngörülmüyor

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 22,11 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 19,67 satılıyor.

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