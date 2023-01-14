Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıt fiyatlarına zam geliyor, şimdiden depoları doldurun
Brent petrol ve dolar kurundaki son değişimlerin ardından akaryakıt fiyatlarına zam geliyor. Benzinde salı gününden itibaren fiyat artışı yaşanacak.
Akaryakıt fiyatlarında yaşanan fiyat artışları durmak bilmiyor. Önümüzdeki günlerde benzinin litre fiyatına bir zam daha geleceği öğrenildi.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte akaryakıt fiyatlarında değişim sürüyor.
Benzinin litre fiyatına salı gününden itibaren 67 kuruş zam bekleniyor. Motorin grubunda fiyat değişikliği öngörülmüyor
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 22,11 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 19,67 satılıyor.