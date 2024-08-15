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Ekonomi Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıt fiyatları resmen değişti
Ekonomi

Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıt fiyatları resmen değişti

Yeniakit Publisher
2024-08-15 08:56:00 -
Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıt fiyatları resmen değişti

Brent petrol ve dolar kuruna bağlı olarak değişen akaryakıt fiyatlarıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. 15 Ağustos itibariyle benzine zam geldi.

Petrol fiyatlarındaki yükselişte, ABD'nin petrol talebine ilişkin olumlu veriler ve Orta Doğu'daki gerilimin yol açtığı arz endişeleri etkili oldu. Brent petrolün varil fiyatı 81,17 dolara kadar yükseldi. Petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü ivme akaryakıta zam olarak yansıdı. Peki, benzin ve motorin ne kadar oldu? Motorine zam var mı?

Benzin fiyatlarına 85 kuruş zam geldi. Fiyat artışı gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıdı. Motorin fiyatında bir değişiklik olmadı.

Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin fiyatı: 44,40 TL
Motorin litre fiyatı: 43,72 TL

İstanbul Anadolu Yakası
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Benzin fiyatı: 44,28 TL
Motorin litre fiyatı: 43,64 TL

Ankara


Benzin litre fiyatı: 44,94 TL
Motorin litre fiyatı: 44,28 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 45,38 TL
Motorin litre fiyatı: 44,76 TL

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