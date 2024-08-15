Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıt fiyatları resmen değişti
Brent petrol ve dolar kuruna bağlı olarak değişen akaryakıt fiyatlarıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. 15 Ağustos itibariyle benzine zam geldi.
Petrol fiyatlarındaki yükselişte, ABD'nin petrol talebine ilişkin olumlu veriler ve Orta Doğu'daki gerilimin yol açtığı arz endişeleri etkili oldu. Brent petrolün varil fiyatı 81,17 dolara kadar yükseldi. Petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü ivme akaryakıta zam olarak yansıdı. Peki, benzin ve motorin ne kadar oldu? Motorine zam var mı?
Benzin fiyatlarına 85 kuruş zam geldi. Fiyat artışı gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıdı. Motorin fiyatında bir değişiklik olmadı.
Güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin fiyatı: 44,40 TL
Motorin litre fiyatı: 43,72 TL
İstanbul Anadolu Yakası
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Benzin fiyatı: 44,28 TL
Motorin litre fiyatı: 43,64 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 44,94 TL
Motorin litre fiyatı: 44,28 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 45,38 TL
Motorin litre fiyatı: 44,76 TL