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Ekonomi Araç sahiplerine kötü haber! 46 kuruş zam geldi
Ekonomi

Araç sahiplerine kötü haber! 46 kuruş zam geldi

EPGİS'ten alınan bilgiye göre; benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 46 kuruş zam geldi.

Yeniakit Publisher
2022-01-19 19:46:00 - 2022-01-19 19:50:48
Araç sahiplerine kötü haber! 46 kuruş zam geldi

Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 46 kuruş zam geldi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 13,66 liradan satılan benzinin litre fiyatı 14,12 lira olacak.

Benzinin litresi İstanbul'da 13,59 liradan 14,05 liraya, İzmir'de 13,67 liradan 14,13 liraya çıkacak.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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