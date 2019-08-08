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Araç sahiplerine güzel haber! Bir indirim daha geldi

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 18 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 34 kuruş indirim yapıldı.

08 Ağustos 2019 Perşembe 17:28
Araç sahiplerine güzel haber! Bir indirim daha geldi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 18 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 34 kuruş indirim geldi. İndirim, pompa satış fiyatlarına da yansıyacak.

EPGİS'ten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"09/08/2019 tarihinde geçerli olmak üzere benzinde18, motorinde 34 KRŞ/LT pompa fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir."

Motorinin litresi 6,01 liraya düşecek

Yapılan indirim sonrası Ankara'da ortalama 6,41 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,07 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 6,35 liradan 6,01 liraya, İzmir'de 6,43 liradan 6,09 liraya inecek.

Benzinin litresi 6,59 lira olacak

Ankara'da ve İzmir'de ortalama 6,77 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 6,59 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,70 liradan 6,52 liraya inecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 17:28
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. benzin indirimi
  5. motorin indirim

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  • Zıya Zıya 11 dk önce
    INŞALLAH daha iner

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