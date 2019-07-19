0553 313 94 23

Araç sahiplerine güzel haber! Benzin ve motorine indirim geliyor

Uluslararası piyasalarda benzinin ton fiyatı 668 dolardan 626 dolara kadar geriledi. Buna bağlı olarak benzinin litre fiyatında bu gece yarısı itibarıyla 11 kuruşluk indirim yapılması bekleniyor. Motorinde de hafta başında çift haneli bir indirim gündemde.

19 Temmuz 2019 Cuma 12:04
Araç sahiplerine güzel haber! Benzin ve motorine indirim geliyor

Türkiye’de, akaryakıt pompa satış fiyatları; Brent petrol, dolar kuru ve uluslar arası piyasalarda geçerli ürün (benzin ve motorin) fiyatlarına göre belirleniyor. Bu kalemlerde yaşanan değişim, pompaya bazen zam bazen de indirim olarak yansıyor. Akaryakıtta fiyat artışları, genelde pazartesiyi salıya bağlayan gece yapılıyor. İndirim, hafta içinde oluştuğu günde pompa fiyatlarına yansıtılıyor.

Hızla düştü

Uluslararası piyasalarda benzin ve motorin fiyatları, dünya genelinde yaşanan gerginliklerin etkisiyle artmıştı. Dolar kuru da yukarı yönlü hareket etmişti. Bu nedenle benzin ve motorine zam yapılmıştı. Son birkaç gündür uluslararası piyasalarda ürün fiyatları düşüşe geçti. Benzinin ton fiyatı 668 dolardan 626 dolara kadar geriledi. Düşüş devam ediyor. Dolar kurunda da gevşeme sürüyor.

Devletin ÖTV'den alacağı bulunuyor

Bu çerçevede benzinde 22 kuruş dolayında bir indirim gündeme geldi. Ancak, devletin “eşel mobil” sistemi kapsamında ÖTV’den 9.5 kuruş alacağı bulunuyor. Bu tutar, KDV’siyle birlikte 11 kuruşa çıkıyor. Kalan 11 kuruşun indirim olarak bugün pompa satış fiyatlarına yansıtılması bekleniyor.

Peki, motorinde durum ne? Motorinde de benzer bir gelişme söz konusu. Uluslararası piyasalarda ürün fiyatı düşüyor. Motorinde de en geç hafta başında çift haneli tutarlarda indirim yapılmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 12:04
  1. Türkiye
  2. benzin
  3. motorin

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trump, ABD’nin yeni çalışma bakanı adayını açıkladı
    1. Trump, ABD’nin yeni çalışma bakanı..
    2. İmam hatip liselilerin YKS başarısı
    3. AB'de bütçe açığının GSYH'ye oranı..
    4. Vali Arslantaş, muhtarların istek ve..
    5. Büyükşehirden Sarıkemer’de asfalt..
    6. Teknoloji sohbetleri başladı
    7. Başkan Altay: "İlçelerimizin..
    8. ATO Başkanı Baran’dan Alper Taşdelen’e..
    9. Abdülkadir Ömür'e Premier Lig'in dev..
    10. Pegasus'un yeni hattı Sabiha..
    11. Akhisar Yıldırımspor’dan Başkan..
    12. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda..
    13. TAV Teknoloji, Ar-Ge merkezi oldu
    14. Amed Sportif Hüseyin Yılmaz’ı transfer..
    15. Pakistan'a hava sahasını kapatmanın..
    16. Başkan Çerçioğlu, Kavaklı Pazarı’nı..
    17. Endüstriyel atıklar da bertaraf..
    18. Düzce’de selde kaybolan 7 kişiyi arama..
    19. Kasksız motosiklet sürücülerine ceza..
    20. Tütün yasakları sigara bırakma oranını..
    21. Bijon anahtarlı hırsız kaçamadı
    22. 70 işçi yedikleri mantar çorbasından..
    23. Turkcell’in desteği ile 1836 saatte..
    24. Amed Sportif Faaliyetler U13’te..
    25. Bodrum Deniz Müzesi’ne yeni logo
    26. Mersin’de çevre sorunları masaya..
    27. Düşünce tuzakları ve beslenme..
    28. Kayseri, 2019 Gençlik Olimpik Yaz..
    29. Başkan Aras; "Bodrum’da yalnız..
    30. Serbest güreşçiler Ankara'da kampa..
    Dünyanın en büyüğü Türkiye'de kuruldu! ABD'dekinden 4 kat daha büyük
    Dünyanın en büyüğü Türkiye'de kuruldu! ABD'dekinden 4 kat daha büyük
    Cumhurbaşkanı Erdoğan’a flaş çağrı! “İkinci Boraltan Köprüsü olayına izin vermeyin”
    Cumhurbaşkanı Erdoğan’a flaş çağrı! “İkinci Boraltan Köprüsü olayına izin vermeyin”
    Trabzon'da IKYB bayrağı açan kişiye linç girişimi!
    Trabzon'da IKYB bayrağı açan kişiye linç girişimi!
    Rusya'dan flaş Türkiye çıkışı: Bu kabul edilemez
    Rusya'dan flaş Türkiye çıkışı: Bu kabul edilemez
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması

    Günün Karikatürü

    19 Temmuz 2019
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı
    Müjde Ar'dan arsızlık! Kadın haklarını savunmak buna mı kaldı?
    Müjde Ar'dan arsızlık! Kadın haklarını savunmak buna mı kaldı?