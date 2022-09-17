Araç sahiplerine çok büyük müjde! Akaryakıta çılgın indirim geliyor... Rakam belli oldu

Motorine hafta başından itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 25 kuruş indirim yapılacağı öğrenildi.

Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik sürüyor.

Pazartesi günü gelecek 2 lira 25 kuruş indirim ile birlikte 3 büyükşehirde motorin 22 lira seviyesine inecek.

Ortalama olarak İstanbul'da 22,58 TL, Ankara'da 22,71 TL ile İzmir'de ise 22,69 TL'den satışa sunulacak.

Güncel fiyatlar

İstanbul motorin litre fiyatı 24.83 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 24.92 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 24.94 TL

Hesaplama nasıl yapılıyor?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.