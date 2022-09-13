Araç sahiplerine büyük müjde geldi! Az önce açıkladılar

Dünyanın dev ekonomilerini resesyon tehlikesi beklerken, Çin'in de koronavirüs kısıtlamalarını sürdürmesi petrol piyasalarını allak bullak etti. Petrol analistleri tüm bunların ardından bu yılın geri kalanı için petrolde fiyat tahminleri düşürdü. ABD merkezli Morgan Stanley ve İsviçre merkezli UBS de kötüleşen ekonomik görünüm ve Rus petrol arzının sürmesi nedeniyle ham petrol için yakın vadeli tahminlerini varil başına 15 dolara kadar düşürdü.

120 doları gördü, sonra 90 dolara indi

Brent petrolü, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından mart ayı başlarında 120 doların üstünde zirve yapmıştı. Petrol fiyatları yıl içinde gördüğü zirveden bu yana yaklaşık yüzde 30 değer kaybetti.

Uzmanlar petrolün önümüzdeki birkaç ay içinde daha da düşmesini bekliyor. Ancak ekonomiler toparlandıkça ve Rus ham petrolünde arz kısıtlandıkça fiyatların gelecek yıl tekrar artabileceği belirtiliyor.

Bankaların analizlerinin satırbaşları şöyle:

Morgan Stanley: 15 dolar daha düşecek

Banka enflasyon ve talepteki keskin yavaşlama nedeniyle Brent petrol için kısa vadeli görünümünü düşürdü. Üçüncü çeyrek için fiyat görünümünü varil başına 12 dolar azaltarak 98 dolara ve dördüncü çeyrek için 95 dolara düştü. İkinci çeyrekten itibaren daha sıkı bir pazar gördüğü için 2023 için üç aylık tahminleri 100 $ ve üzerinde tuttu. Rusya’nın petrol ihracatının, 2023’ün başına kadar günde 1,5 milyon ila 2 milyon varil arasında bir düşüşle tahminen önemli ölçüde düşmesi bekleniyor.

UBS: Önce düşecek sonra 125 dolara çıkacak

Banka Brent için yıl sonu tahminini Çin’deki karantinalar ve Rusya’nın hala yüksek olan ihracatı nedeniyle varil başına 15 dolar düşürerek 110 dolara indirdiğini söyledi. Çin’deki kısıtlamalar, ağustosta ham petrol ithalatındaki artışa rağmen kısa vadede talepteki toparlanmayı yavaşlatacak. Stratejik rezerv satışlarının sona ermesi ve pazarın daralmasıyla birlikte, Brent ham petrolünün Eylül 2023’ün sonunda varil başına 125 dolara yükselmesi bekleniyor.

Goldman Sachs 'yükselecek' dedi

Analistler 2 Eylül’de yayınlanan bir notta, bankanın Rusya petrol ihracatında bir fiyat sınırı üzerinde anlaşmaya varılması durumunda Brent’in varil başına 125$’lık 2023 tahminine doğru yükselmesini beklediğini söyledi. Böyle bir senaryoda, Rus arzının savaş öncesi seviyelere kıyasla günde 1 milyon varil düşmesi muhtemel.