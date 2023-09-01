Araç sahipleri, yeni otomobil satın almak isteyenler, Opel'den en ucuz teklif: Opel Corsa satış için son rakam paylaşıldı

Sıfır kilometre otomobiller için Eylül fiyatları açıklanmaya başlandı. Her ay zam yapılmasına alışılan otomobil fiyatlarına Opel tarafından Eylül ayında zam yapılmadı. Opel Corsa bu ay sonuna kadar Ağustos fiyatlarıyla satılacak.

Türkiye’de sıfır kilometre otomobiller son 3 aylık süreçte adeta zam bombardımanına tutuldular. Yükselen fiyatları araç satın alma planları yapanları oldukça zor durumda bıraktı. Hatta sıfır kilometre otomobil almayı düşünenler biraz daha ekonomik olması nedeniyle ikinci el araç piyasasına yöneldiler. Bu piyasa ortamında firmalar Eylül ayında sıfır kilometre otomobillerin fiyatlarına rutin zammı yapmak için hesaplama yapmaya başladılar ve yeni fiyatlar da bugünden itibaren açıklanmaya başlandı.

Sıfır kilometre otomobiller için Eylül fiyatlarını ilk olarak Opel firması açıkladı. Opel dün internet sitesinden fiyat listelerini kaldırmış ve fiyatların güncellendiğine bir bilgi paylaşmıştı. Bugün Opel firmasının Eylül ayı fiyat listeleri açıklandı. Opel firması sürpriz bir karara imza atarak zam yapmama kararı aldı. Opel’in tüm otomobil modelleri Eylül ayının sonuna kadar Ağustos ayı fiyat listelerinden satılmaya devam edilecek.

EN UCUZ OPEL TEKLİFİ!

Sıfır kilometre otomobillerin fiyatları artınca çoğu müşteri firmaların en ucuz modellerine ilgi göstermeye başladılar. Bu kapsamda da firmaların alt segment araçlarını satın almak isteyenlerin sayısı arttı. Opel’in de en ucuz modeli Opel Corsa oldu. Opel Corsa için Eylül ayı fiyat listesi açıklanırken en düşük fiyatın 880.900 TL olduğu görülüyor.

Opel Cora için şu fiyat listesi açıklandı:

-Opel Corsa 1.2 75 HP Benzin MT5 Elegance: 880.900 TL

-Opel Corsa 1.2 100 HP Benzin AT8 Edition: 1.008.900 TL

-Opel Corsa 1.2 100 HP Benzin AT8 Elegance: 1.060.900 TL

-Opel Corsa 1.2 130 HP Benzin AT8 Ultimate: 1.191.900 TL

Öte yandan usakgundem'e göre: Opel Corsa için firma tarafından müşterilere kredi desteği de veriliyor. Bu yeni Eylül kampanyasına göre Opel Corsa satın alacak olan müşterilere firma 12 ay vadeli 200 Bin TL krediyi aylık yüzde 1,99 oranında faizle kullandıracak.

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