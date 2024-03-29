Otomobil alacaklar dikkat: Zararına satacaklar! 50 bin sipariş aldı... İşte o aracın fiyatı

Teknoloji devi Xiaomi otomobil sektörüne giriş yaptı. İlk otomobilinin satışına başlayan Çinli üretici ilk elektrikli otomobilini zararına satacağını duyurdu. Bu fiyat Çin'de 34 bin dolara satılan Tesla Model 3’ün de çok altında kalıyor. İşte Xiaomi'nin elektrikli aracının fiyatı ve özellikleri...

Düzenlenen bir etkinlikle Xiaomi, ilk elektrikli otomobilinin satışına başladı. Etkinlikte konuşan CEO Lei Jun, aracın standart versiyonunun fiyatının 215,900 yuan yani 29,900 dolar olduğunu açıkladı. Lei Jun, bu fiyatın aracı zararına satmak anlamına geldiğini de belirtti. 32,37 TL olan dolar kuru ile hesaplandığında aracın fiyatı 967.824,13 Türk Lirası oluyor.



27 DAKİKADA 50 BİN SİPARİŞ

Üç versiyonla satışa sunulan aracın giriş versiyonu 29.900 dolar, SU7 Pro 34.000 dolar ve SU7 Max 41.500 dolardan satılacak.

Şirketten yapılan açıklamada satışa açılan ilk 4 dakikada 10 bin sipariş alındığını 27 dakika sonunda ise 50 bin siparişe ulaşıldığı belirtildi.

Teslimatlarına Nisan sonunda başlanacak modelin fabrikasında 76 saniyede bir model üretilebiliyor.

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15 DAKİKALIK ŞARJ İLE 350 KM

NTV'de yer alan habere göre; BYD'nin 73,6 kWh'lık Blade bataryasını kullanan SU7 giriş seviyesinde 700 kilometre menzil sunuyor. 400V mimarisine sahip olan araç 15 dakikalık şarjla 350 kilometre menzil sağlıyor. Standart model 295 hp güç ve 40 Nm tork sağlıyor.

Xiaomi SU7 Pro modeli ise 94,3 kWh CATL Shenxing LFP pillerini kullanıyor ve 830 kiometre menzil vadediyor. Motor güçleri standart versiyonla aynı. En üst donanım olan Xiaomi SU7 Max ise çift motorla geliyor ve 673 hp güç, 838 Nm tork sunuyor.

101 kWh'lık CATL Qilin batarya paketi bulunan versiyonun menzili 810 kilometreye kadar çıkıyor. Model 5 dakikalık şarjla 210 kilometre menzile ulaşıyor. 265 km/sa maksimum hıza çıkabilen aracın 0'dan 100'e hızlanması sadece 2,78 saniye sürüyor.