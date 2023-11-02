Araç sahipleri oraya sık sık gidiyor! Alpet: 22 yıllık akaryakıt istasyonu satışa çıkardı! Satın alacaklar

Akaryakıt dağıtım sektörünün bilinen markalarından Alpet el değiştirmeye hazırlanıyor. Altınbaş Holding, Alpet istasyonlarını son dönemde adı enerji ve finans alanındaki bazı satın almalar ile gündeme gelen Zeren Group’a satmak için görüşme yapıyor.

Alpet Zeren Group'a satılıyor

2001 yılında Türkiye'de faaliyete başlayan ALPET kısa zamanda akaryakıt dağıtım sektörünün önemli markalarından biri haline gelmiştir.

Borsatek’te yer alan habere göre, Altınbaş Holding ile Zeren Group arasındaki görüşmelerin yakında anlaşma ile sonuçlanması bekleniyor. Altınbaş Holding’e ait olan Alpet'in Türkiye genelinde 250 istasyonu var ve akaryakıt satışlarında yüzde 0,86 pay ile sektörde 14'üncü sırada bulunuyor. Aynı zamanda sektörde üçüncü büyük depolama kapasitesine sahip olan Alpet, yüzde 4 pazar payı hedeflediğini açıklamıştı. Zeren Group, mali müşavirlikten danışmanlığa, bilgi teknolojilerinden otomotive, gayrimenkul yatırımından inşaata birçok alanda faaliyet gösteriyor. Şirket, Lübnanlı Hariri Ailesi’ne ait Bankmed ve Ürdünlü Arab Bank’ın ortak olduğu Turkland Bank’ı (T-Bank) satın alacağı iddiaları ile kısa bir süre önce de gündeme gelmişti.