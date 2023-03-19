Araç sahipleri hemen kontrol edin! Plakanızda eğer bu varsa 1700 TL ceza ödemek zorundasınız

Milyonlarca araç sahibine son dakika olarak duyurdular. Plakanızda bu varsa yandınız! 1.700 TL para cezası ödeyeceksiniz. Hem fiyatlar hem de kurallar değişiyor. Yeni kitapçık yayınlandı. Cezalar tüm sürücülere duyuruldu. Sakın bu hataları yapmayın. Detaylar haberimizde...

Yapılan son dakika duyurusuna göre, trafik cezalarının belirlendiği, yeniden değerleme oranının yüzde 112,9 olduğu açıklandı. Peki yeni trafik cezaları neler? 2023 trafik cezaları ne kadar? İşte liste liste yeni cezalar ve fiyat karşılıkları;

KIRMIZI IŞIKTA GEÇME CEZASI

Günümüzde en sık yapılan hatalardan biri kırmızı ışıktan geçmek oluyor. Yeni listeye göre, kırmızı ışıkta geçmenin cezası 427 TL iken, 951 TL’ye yükseldi. Bu nedenle sürücülerin trafik kurallarına uyarak ışıklara dikkat etmeleri gerekir.

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HIZ SINIRINI AŞMA CEZASI

Bir diğer sıklıkla yapılan hatalardan biri ise hız sınırını aşmak oluyor. Hız sınırını aşmanın ceza tutarları, hız sınırına göre değişiklik gösteriyor. Yüzde 10 – yüzde 30’a kadar aşmanın cezası 951 TL olarak belirlenirken, hız sınırını yüzde 30 – yüzde 50’ye kadar aşmak 888 TL’den bin 979 TL’ye yükseldi. Hız sınırını yüzde 50’den fazla aşmak ise, bin 823 TL’den 4 bin 64 TL’ye yükseldiği bildirildi.

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMA

Alkollü araçla yakalanan sürücüler, yüksek miktarda para cezası ödeyecekler. İlk kez yakalanan sürücüler, 4 bin 64 TL para cezası ödeyecekler. İkinci kez yakalanan sürücüler ise, 5 bin 96 TL para cezası verilir.

CEP TELEFONU KULLANMA CEZASI

Seyir halinde cep telefonu kullanmanın cezası da artırıldı. KGYS’ler tarafından tespit edilen ve sürücülerin birçok kez ceza yediği cep telefonu kullanma cezası, 427 TL’den 951 TL’ye kadar yükseldi.

EHLİYETSİZ ARAÇ KULLANMA CEZASI

Ehliyetsiz araç kullanmak da yüksek para cezaları ile karşı karşıya bırakabilir. Yapılan yeniden değerleme oranı ile birlikte ehliyetsiz araç kullananlar, 8 bin 90 TL ceza ödemek zorunda kalacak.