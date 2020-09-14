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Ekonomi Araç sahipleri güzel haber! İndirim geliyor
Ekonomi

Araç sahipleri güzel haber! İndirim geliyor

Benzinin litre fiyatına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 11 kuruş indirim yapılması bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2020-09-14 11:16:00 -
Araç sahipleri güzel haber! İndirim geliyor

Döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar sonrası son dönemde benzin fiyatlarına üst üste zamlar gelmişti. Peş peşe gelen zamlar sonrası araç sahiplerini sevindirecek bir haber geldi. 

Benzine indirim

Piyasa uzmanlarından alınan bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatına 11 kuruş indirim yapılması bekleniyor. İndirimle birlikte İstanbul'da benzinin 6. 73 TL'den satılan benzinin litresinin 6.62 TL'den satılması ön görülüyor.

Bilindiği üzere son dönemde akaryakıt fiyatlarına büyük zamlar gelmişti. son olarak 20 Ağustos'ta benzin ve motorinin litresine 10 kuruş zam yapılmıştı.

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