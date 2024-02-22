Araç sahipleri: EPDK'dan sonra akaryakıt fiyatları değişti, indirim geldi! Benzin, motorin fiyatı! İstanbul, Ankara, İzmir

Son dakika haberleri: Bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzin ve mazot fiyatı için indirim geldi. EPDK rafinerilere petrol fiyatlarındaki düşüşün tüketiciye yansıtılması çağırısında bulunmuştu.

EPDK'NIN TAVAN FiYAT UYGULAMA YETKİSİ BULUNUYOR

Son dönemde küresel düzeyde yaşanan gelişmeler uluslararası piyasalarda sadece Brent petrolün değil motorin ve benzin gibi işlenmiş ürünlerin fiyatlarını da yukarı yönlü etkilerken, akaryakıt fiyatları devlet eliyle değil serbest piyasa koşullarında kendine özgü formülasyon ile belirleniyor. sabah'a göre: Bu fiyatların belirlenmesinde herhangi bir sebeple piyasa yapısını bozucu kar hareketlerinin tespiti halinde ise EPDK'nın tavan fiyat uygulama yetkisi bulunuyor.

RAFİNERİLERE YAZI GÖNDERİLDİ

EPDK son süreçte bazı ülkelerden ithal edilen ham petrol ve işlenmiş ürün fiyatlarının rafinerilere sağladığı fiyat avantajının tüketicilere de yansıtılması için harekete geçti. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, ithal ham petrol ve işlenmiş ürünler ile ilgili ortaya çıkan fiyat avantajlarının tüketicilere de yansıtılması için rafinerilere yazı gönderdiklerini açıkladı. Yılmaz, "Benzin ve motorin fiyatları serbest piyasada oluşuyor. Kurallar ve formül belli. EPDK olarak hem rafineri-dağıtıcı ve bayii gibi piyasa oyuncularının uygulamalarını hem de fiyat hareketlerini sıkı şekilde takip ediyoruz. Akaryakıt piyasamızın serbest yapısı elbette önemli ancak tüketicilerimizi korumak, fiyat hareketlerini titizlikle takip etmek, kar oyunlarına izin vermemek de bizim görevimiz" dedi.

KARAR ETKİSİNİ GÖSTERDİ: BENZİNE VE MOTORİNE İNDİRİM GELDİ

Rafinerilere talimat gönderilerek rafineri payının akaryakıt üzerinden kaldırılmasını isteyen EPDK'nın kararı sonrası ilk indirim geldi. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatları için litre başına 1,10 TL, benzin fiyatı için ise 0,76 TL indirim geldi.

BENZİNE İNDİRİM GELİYOR

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Benzin fiyatı için bugünden itibaren geçerli olmak üzere 0,76 TL'lik indirim geldi. Böylece benzin fiyatı İstanbul'da 40 TL, Ankara ve İzmir'de 41 TL seviyelerine geriledi.

MOTORİNE 2. İNDİRİM GELDİ

Motorin fiyatları (mazot fiyatı) için dün 1,21 TL'lik indirim geldi. Bugün de 1,10 TL indirim geldi. Böylece motorin fiyatları İstanbul, Ankara ve İzmir'de 42 TL seviyelerine geriledi.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Benzin ve mazot indirimi sonrası akaryakıt fiyatları ne kadar kaç lira oldu? İşte o tablolar:

MOTORİN FİYATLARI

İstanbul 42 TL

Ankara 42,76 TL

İzmir 42,96 TL

Motorin fiyatları için 1,10 TL indirim geldi.

İL İL BENZİN FİYATI

İstanbul 40,46 TL

Ankara 41,16 TL

İzmir 41,36 TL

Benzin fiyatı için 0,76 TL indirim geldi.