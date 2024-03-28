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Ekonomi Araç sahipleri duyduk duymadık demesin! Mahkeme o kararı iptal etti! Zorunluluk kalktı!
Ekonomi

Araç sahipleri duyduk duymadık demesin! Mahkeme o kararı iptal etti! Zorunluluk kalktı!

Yeniakit Publisher
2024-03-28 15:00:00 -
Araç sahipleri duyduk duymadık demesin! Mahkeme o kararı iptal etti! Zorunluluk kalktı!

Anayasa Mahkemesi'nin aldığı tarihi kararla, araç satışının ardından 15 gün boyunca devam eden zorunlu mali sorumluluk sigortası uygulaması sona erdi. Bu karar, Resmi Gazete'de yayınlanarak resmiyet kazandı.

Adana 4. Tüketici Mahkemesi'nin başvurusu üzerine yapılan incelemede, araç satışı sonrası 15 gün boyunca eski sahibinin sigortasının devam etmesi uygulamasının Anayasa'ya aykırı olduğu tespit edildi.

Anayasa Mahkemesi, bu düzenlemenin Anayasa'ya aykırı olduğuna karar vererek iptal etti. Kararda, kişinin üzerinde hukuki ve fiili olarak denetim ve kontrol imkanına sahip olmadığı kişilerin fiillerinden sorumlu tutulmasının bir zorunluluk olmadığı vurgulandı.

O ŞARTLAR İPTAL EDİLDİ

Dolayısıyla, aracın devriyle birlikte sigortalının artık işleten sıfatını kaybettiği durumlarda, sigorta sözleşmesinin feshedilmemesi halinde dahi yeni işletenin üçüncü kişilere vermiş olduğu zararlardan sorumlu tutulmasına imkan tanıyan kuralların gerekli olmadığı kanaatine varıldı.


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9 AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Bu kararın 9 ay sonra yürürlüğe gireceği belirtiliyor. Bu iptal, trafik sigortası düzenlemelerinde önemli bir değişiklik olarak değerlendirilebilir ve gelecekte trafik sigortası uygulamalarını etkileyebilir.

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