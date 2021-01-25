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Ekonomi Araç sahipleri dikkat! Zam haberi geldi
Ekonomi

Araç sahipleri dikkat! Zam haberi geldi

Akaryakıt sektörü temsilcilerinden alınan bilgilere göre salı gününden itibaren benzinin litre fiyatına 8 kuruş zam bekleniyor. Artışın tamamının ÖTV'den karşılanması ve pompa fiyatlarına yansımayacağı öngörülüyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-25 09:35:00 - 2021-01-25 09:44:32
Araç sahipleri dikkat! Zam haberi geldi

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 8 kuruş fiyat artışı bekleniyor.

Fiyat artışının, mevcut uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği ÖTV’den karşılanması ve pompa fiyatlarına yansımayacağı öngörülüyor.

Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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