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Ekonomi Araç sahipleri dikkat! Zam geliyor
Ekonomi

Araç sahipleri dikkat! Zam geliyor

Otogazın litre satış fiyatında bu gece yarısından itibaren 25 kuruşluk artış bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-15 10:36:00 -
Araç sahipleri dikkat! Zam geliyor

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre 16 Kasım Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere otogazda 25 kuruşluk zam bekleniyor.

Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Akaryakıt fiyatlarında uygulanan eşel mobil sistemiyle petrol fiyatları, döviz kuru ve uluslararası ürün fiyatlarındaki artış sonucunda yurt içi pompa fiyatlarında meydana gelen yükselişler, ÖTV ayarlamasıyla tüketiciye zam olarak yansıtılmadan dengelenmeye çalışılıyor.

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