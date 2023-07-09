Araç sahipleri dikkat! Trafik polisi artık buna da bakıyor! Binlerce lira ceza yiyebilirsiniz

Yılbaşında yeniden değerleme oranına göre trafik cezalarına yüzde 112,9 olarak zam yapıldığı paylaşıldı ve trafik cezalarının çok yüksek tutarlara çıktığı ifade edildi.

Hız sınırını yüzde 10-30’a kadar aşanlara 951 TL, hız sınırını yüzde 30-50’ye kadar aşanlara 1.979 TL trafik cezası olduğu paylaşıldı. Kazaların çoğunun hız sınırına uymamaktan kaynaklı olduğu belirtilerek bundan dolayı cezaların caydırıcı olduğu belirtildi.

Trafik cezaları için aktarılan habere göre Emniyet şeridini ihlal etmek bin 823 TL'den 4 bin 64 TL'ye kadar çıktığı belirtilerek sigortasız bir araç ile trafiğe çıkmanın bedeli 196 TL’den 436 TL’ye yükseldiği ifade edildi. Tüm bunlarla beraber aracın plakasının trafikte okunur olması gerektiği de bildirildi.

Toplam 1.671 TL ceza verilecek

Tüm bunların yanı sıra plakası trafikte okunmayan plakanın okunabilirliğini engelleyecek parçalar bulunması durumunda 1.671 TL ceza verileceği ifade edildi. Bundan dolayı aracınızın plakasının okunur olup olmadığını mutlaka kontrol etmeniz gerektiği ifade edildi.

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