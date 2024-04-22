Araç sahipleri dikkat! Tarihin en verimli ideri o: Dizel motoru ilk kez çalıştırıldı... Yeni yolculuğuna başlıyor

Çin'in Tianjin kentinde gerçekleştirilen 2024 Dünya İçten Yanmalı Motorlar Kongresi'nde sektörün en son teknolojik gelişmeleri sergilendi. Etkinlikte Weichai Power, yüzde 53,09'luk içsel termal verimliliğe sahip dünyanın ilk dizel motorunu tanıttı. Firmanın bu başarısı uluslararası test kuruluşu olan TÜV SÜD ve Çin Otomotiv Teknolojisi ve Araştırma Merkezi tarafından resmi olarak onaylandı. İki kuruluş da motorun verimlilik seviyesinin dünya rekoru olduğunu belirtti.

Çin’den dizel motorlarda yeni rekor

Dizel içten yanmalı motorun 127 yıl önceki icadından bu yana dünyanın dört bir yanındaki bilim insanları ve mühendisler, bu motorlardaki termal verimliliği arıtmaya çalışıyor. Weichai Power ise 2015 yılından bu yana yüksek ısıl verimliliğe sahip bir motor ortaya koyabilmek için çalışmalar yürütüyor. Bu doğrultuda kurulan ekip, 16 Eylül 2020'deyüzde 50,23 ile rekor kıran gövde ısıl verimliliğine sahip dizel motorunu tanıtarak önemli bir kilometre taşına imza atmıştı. Firma 2022 yılında motorun termal verimliliğini yüzde 51,09'a çıkararak kayda değer ilerlemesini sürdürmüş ve aynı yıl yüzde 52,28 oranına ulaşılmıştı.

Önceki başarılarını temel alan Weichai Power'ın araştırma ekibi, yanma, hava girişi, yakıt dağıtımı ve sürtünme olmak üzere dört kritik sistemi daha da iyileştirdi. Bu iyileştirmelerle birlikte dünya çapında ilk kez yüzde 53 termal verimlilik bariyeri aşıldı. Araştırmacılar bu başarının, bir insanın 100 metre yarışını dokuz saniyenin altında koşmasıyla kıyaslanabilir olduğunu iddia ediyor.

Weichai Power, yeni motorlarının piyasadaki yüzde 45-46 termal verimlilik seviyesine sahip ana akım motorlara göre dizel motorun ekonomisini yaklaşık yüzde 14 artıracağını söylüyor. Firmaya göre bu gelişme, yıllık yaklaşık 31 milyon ton yakıt tasarrufu ve emisyonlarda yaklaşık 97 milyon ton CO2 azaltımı anlamına geliyor. Bu rakamların Çin piyasasını temel aldığını da belirtlim.

Bununla birlikte şirket daha sofistike örnekler de veriyor. Yeni motor ile yılda 250.000 kilometre yol kat eden ağır hizmet tipi bir traktör her yıl yaklaşık 12.000 litre dizel yakıt tasarrufu sağlayabilir. Bu yakıt tasarrufu da Çin’de yıllık 13 bin dolardan fazla yakıt maliyetine denk geliyor. Weichai Power, bu teknik atılım ulaşımın yanı sıra inşaat makineleri, tarım ekipmanları, gemiler ve enerji üretim ekipmanları gibi çeşitli sektörlerde de etkisini göstereceğini söylüyor.

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