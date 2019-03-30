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Araç sahipleri dikkat! Son 2 gün

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Nisan itibarıyla sona erecek.

30 Mart 2019 Cumartesi 12:10
Araç sahipleri dikkat! Son 2 gün

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, Karayolları Trafik Kanunu gereği yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlara kış lastiği takılması, illerin hava ve iklim şartlarına göre yılın belirli dönemi için zorunlu tutuluyor.

Söz konusu yetki, Bakanlıkça valiliklere de devredilebiliyor

Araçların denetimi, Bakanlığın yetkilendirdiği personelin yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ticaret Bakanlığının sınır kapılarındaki birimleri ve belediyelerin denetim birimleri tarafından yapılıyor.

Aralık ayının başında uygulamaya giren kış lastiği takma zorunluluğu 1 Nisan'da sona erecek.

Lastik oteli kullanma ücretleri

Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulama zorunlu değil ancak can ve mal güvenliğiyle güvenli seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması önem taşıyor.

Söz konusu uygulamayla, kış şartlarına göre önlemini almayan araçlardan doğacak mağduriyetlerin önlenmesi amaçlanıyor.  Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuşu ve yüksek güvenlik sağlıyor.

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 12:10
  1. Zorunlu kış lastiği

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