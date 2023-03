Araç sahipleri dikkat! Peugeot 2008 artık favori değil! Yeni Peugeot 408 Türkiye'de satışa sunuldu: Fiyatı ve özellikleri

Peugeot'dan yapılan açıklamalara göre Türkiye'ye ilk aşamada 1.2 PureTech 130 motor ve otomatik EAT8 şanzımanıyla ithal edilen Peugeot 408'in gelecekte tam elektriklisinin de satışa sunulması planlanıyor. Peugeot 408'de Allure ve GT donanım paketlerine ek olarak 6 farklı renk seçeneği tercih edilebiliyor.

Son dönemde dikkat çekici tasarımlara imza atan Peugeot'nun yeni gözdesi Peugeot 408 Türkiye'de satışa sunuldu. Yeni 2023 Peugeot 408 fiyatı 1.110.000 TL'den başlıyor.

Peugeot'dan yapılan açıklamalara göre Türkiye'ye ilk aşamada 1.2 PureTech 130 motor ve otomatik EAT8 şanzımanıyla ithal edilen Peugeot 408'in gelecekte tam elektriklisinin de satışa sunulması planlanıyor. Peugeot 408'de Allure ve GT donanım paketlerine ek olarak 6 farklı renk seçeneği tercih edilebiliyor.

Peugeot Türkiye, yeni 408 modeli için mart ayı boyunca sunduğu 240 bin TL'ye kadar 12 ay vadeli ve yüzde 0,99 faizli finansman kampanyası düzenliyor.

ALLURE VE GT DONANIM SEVİYELERİ

Yeni Peugeot 408 Allure, parlak krom ön ızgara, karartılmış arka camlar, LED farlar, parlak siyah arka tampon eklentisi ve egzoz çıkış ayrıntıları ile piyasada yerini alırken 19 inçlik Jaspe alüminyum alaşım jantlar da standart olarak sunuluyor.

Yeni Peugeot 408, özellikleriyle neler sunuyor?

İç mekanda kumaş ön panel ve kapı kaplamaları, ambiyans aydınlatması, parçalı deri kaplı direksiyon, çerçevesiz elektrokrom dikiz aynası, yarı deri kumaş döşeme, mint yeşili dikişli koltuklar, yükseklik ayarlı-bel destekli-ısıtmalı-baldır destekli sürücü koltuğu, yükseklik ayarlı-bel destekli-ısıtmalı-yolcu koltuğu, akustik lamine ön cam, hava kalitesi sistemi (AQS), tam otomatik klima, anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi standart olarak sunuluyor.

Yeni Peugeot 408 Allure'un sürüş destek sistemleri arasında, 180 derecelik geri görüş kamerası & 3 görüntü modu, ön-arka park sensörü, geri manevra trafik uyarı sistemi, kör nokta uyarı sistemi, aktif şerit takip sistemi, hız limiti tanıma ve önerme, akıllı far sistemi (aktif uzun far), aktif tam durdurma güvenlik freni, dur & kalk fonksiyonlu adaptif hız sabitleyici yer alıyor. teknolojik diğer donanımlar arasında, 10 inçlik dijital ön gösterge paneli, 10 inçlik kapasitif dokunmatik ekran, 4 usb bağlantısı (type c), kablosuz mirror screen, 12v güç soketi bulunuyor.

Yeni Peugeot 408 GT'de ise Allure'dan farklı olarak, özel gt tasarımı gövde rengi krom ön ızgara, yan gövde Peugeot logosu, Matrix Full LED teknolojili farlar, GT Tasarımı 3D LED arka stoplar ve 19 inçlik Graphite alüminyum alaşım jantlar yer alıyor.

İç mekandaki tasarım farklılıkları ise adamite yeşili dikiş detaylı alüminyum ön panel, adamite yeşili dikiş detaylı alüminyum kapı kaplamaları, siyah iç tavan kaplaması, gt logolu ısıtmalı deri kaplı direksiyon, elektrikli 10 yön ayarlanabilir-hafızalı-ısıtmalı-ayarlanabilir baldır destekli-masaj fonksiyonlu sürücü koltuğu, elektrikli 6 yön ayarlanabilir-bel destekli-ısıtmalı-masaj fonksiyonlu ön yolcu koltuğu, alcantara yarı deri kumaş döşemeli adamite yeşili dikişli koltuklar ve açılır cam tavan olarak dikkati çekiyor.

Fransa'nın Mulhouse kentinde üretilen yeni Peugeot 408'in ilerleyen dönemlerde tamamen elektrikli versiyonun da Türkiye'de satış sunulması planlanıyor.

PEUGEOT 408 TÜRKİYE FİYATI

Peugeot 408'in Allure donanım seviyesi 1 milyon 110 bin TL'den satışa sunulurken, GT donanım seviyesine sahip Peugeot 408 modeline ise 1 milyon 283 bin TL'den başlayan lansmana özel fiyatlarla sahip olunabiliyor.

AGR sertifikalı koltuklarda farklı seçenekler

Peugeot 408 Allure’da Falgo Yarı Deri Kumaş Döşeme, Mint Yeşili Dikişli Koltuklar standart donanımda yer alıyor. Peugeot 408 GT’deyse Alcantara Yarı Deri Kumaş Döşeme, Adamite Yeşili Dikişli Koltuklar standart olarak sunulurken Siyah Nappa Deri Döşeme ve Mavi Nappa Deri Döşeme opsiyonel olarak sunuluyor.

SUV kodlarıyla harmanlanan fastback en önemli tasarım detayları...

Yeni 408’in tasarımında, ilk göze çarpan unsur markaya özgü kedi duruşu oluyor ve marka aidiyetine gönderme yapıyor. Keskin tasarım çizgileriyle birlikte ön tasarım, yeni aslan başlı Peugeot logosuna gururla ev sahipliği yapıyor. Arka tamponun ters kesimi göz alıcı profile güçlü bir görünüm kazandırıyor.

Yeni Peugeot 408, Allure donanımında 19 inçlik JASPE, GT donanımında 19 inçlik GRAPHITE jantlarla yere sağlam basıyor, güven veriyor. Önde, aslan dişi tasarımı ışık imzası, arkada üç pençeli LED stop lambaları gibi detaylar 408’i, Peugeot ailesine mükemmel bir şekilde entegre ediyor.

Peugeot 408 GT’nin farlarında kullanılan Matrix LED teknolojisi, yüksek aydınlatma performansı sağlarken aynı zamanda, ince far tasarımlarına olanak tanıyor. Bu far tasarımı 408’e kararlı ve güçlü bir bakış kazandırıyor. Işık imzası tampona entegre aslan dişi tasarımı iki LED şeridi ile aşağı doğru uzanıyor.

408, C segmentinde alışık olunmadık, güçlü SUV kodları barındıran göz alıcı bir Fastback karoser formunda dış tasarıma sahip. EMP2 platformu kullanılarak üretilen 408, 4.687 mm uzunluğa, 1.859 mm genişliğe ve 1.478 mm yüksekliğe sahip. 2.787 mm’lik dingil mesafesi geniş arka koltuk yaşama alanını beraberinde getiriyor. Ön iz genişliği 1.589 mm ve arka iz genişliği 1.604 mm olan yeni PEUGEOT 408, 19 inçlik jantlarıyla güçlü ve kendinden emin bir duruş sergiliyor.

