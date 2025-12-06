  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi
Melih Altınok senaryoyu paylaştı! Anahtarı Özdil'e veren Sözcü'nün kafasındaki tilkilik

Sabah yazarı Melih Altınok, CHP yandaşı Yılmaz Özdil'e teslim olan fondaş Sözcü'nün kafasındaki tilkiliği ifşa etti.

Sözcü Medya Grubu Başkanlığı’na CHP yandaşı Yılmaz Özdil'in atanması tartışmaları beraberinde getirdi.  Özdil sonrası aralarında Uğur Dündar ve Özlem Gürses'in de olduğu 14 isim Sözcü'den kovuldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile polemikleriyle bilinen Özdil'in, yeni dönemde nasıl bir politika izleyeceği merak konusu oldu.

Özdil yönetimindeki Sözcü'nün yeni yayın politikasına ilişkin kritik bir değerlendirme, Sabah yazarı Melih Altınok'tan geldi.

"Yılmaz Özdil kimin sözcüsü olacak?" başlıklı yazısında Altınok, Özdil'in 6'lı Masa sürecinde Meral Akşener'e verdiği destek nedeniyle maruz kaldığı linç dalgasını gerekçe göstererek kanaldan ayrıldığına dikkat çekti.

 

"Ulusalcı-milliyetçi cephenin sözcüsü olacak"

İmamoğlu-Özel ikilisinin CHP'yi sürüklediği çizgide Halk TV'nin bulunduğunu belirten Altınok, Sözcü'nün CHP dışında farklı bir kulvara yöneleceğini ileri sürerek şu ifadelere yer verdi:

"İktidarın İmralı merkezli yeni süreci nedeniyle milliyetçi seçmen hareketliliğe girebilir. Bu dalga; İyi Parti, Zafer Partisi gibi popülist-ulusalcı çizgideki partileri yeniden görünür kılabilir. Sözcü'nün yükselen bu siyasi zemini kapmak istediği anlaşılıyor.
Bu hamlenin Özdil'in patronları ikna etmesiyle mi yoksa bir süre önce editoryal ekibe "CHP'yi neden bu kadar sık görüyoruz?" diye soran patronların inisiyatifiyle mi ortaya çıktığı belirsiz. Ancak rotanın üç aşağı beş yukarı belli olduğu kesin:
Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar yeni bir ulusalcı-milliyetçi cephe oluşturulacak ve Özdil kaptanlığındaki grup bu aksın sözcülüğünü üstlenecek."

