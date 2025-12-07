Alevler bir anda yükseldi! Çay makineleri küle döndü

Yangın merkeze bağlı Gülbahar Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde bulunan, çay makinesi üretimi gerçekleştiren bir firmaya ait depoda 21.00 sıralarında çıktı.

Edinilen bilgiye göre henüz belirlenemeyen bir sebeple, çay toplama makinelerinin de içerisinde bulunduğu depoda yangın çıktı.

Elektronik yangını olduğu için çevreye pis koku ve duman veren yangın çevredekiler tarafından kısa sürede fark edildi. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve Rize Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangının bulunduğu alan polis ekipleri tarafından güvenlik şeridiyle kapatılırken, Rize Belediyesi itfaiye ekipleri yanan depoya müdahale etti. Kontrol altına alınan yangında can kaybı yaşanmazken, kesin çıkış nedeninin öğrenilmesi için ekipler tarafından inceleme başlatıldı.