  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Tansiyon bir anda yükseldi! Dünyaya duyuruldu: Askeri unsurları vurduk

İsrail’e silah ambargosunu kaldıran Merz, İsrail ve Ürdün’e gidiyor! Siyonist seviciden bağlılık ziyareti

Tom Barrack’ın ağzından neler çıktı neler? Bir yandan darbe itirafı bir yandan PKK/YPG kılıfı

Melih Altınok senaryoyu paylaştı! Anahtarı Özdil'e veren Sözcü'nün kafasındaki tilkilik

Esed devrildiği için üzüldünüz mü? Devrim kutlamalarına PKK engeli

Yüzyılın Konut Projesi'nde heyecan dorukta! Başvuru sayısı 5 milyon 440 bini aştı, ilk kura bu ay çekilecek

Hava trafiğinde büyüme hız kesmedi

Prof. Dr. İlber Ortaylı: Netanyahu görgüsüz bir deli! Çarpıcı sözler...

Birine yüzde 300 birine yüzde 400! CHP’li Eyüp'te oldu-bitti zammı

Devlet Bahçeli'den flaş sözler
Yerel Alevler bir anda yükseldi! Çay makineleri küle döndü
Yerel

Alevler bir anda yükseldi! Çay makineleri küle döndü

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Alevler bir anda yükseldi! Çay makineleri küle döndü

Rize’de çay toplama makinesi firmasına ait bir depoda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek paniğe neden oldu. Depo içerisinde bulunan çok sayıda akülü çay toplama makinesi alevlere teslim olurken, yoğun duman çevreye yayıldı. Yangına itfaiye ekipleri hızla müdahale etti ve alevler kontrol altına alındı. Olayda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangın merkeze bağlı Gülbahar Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde bulunan, çay makinesi üretimi gerçekleştiren bir firmaya ait depoda 21.00 sıralarında çıktı.

Edinilen bilgiye göre henüz belirlenemeyen bir sebeple, çay toplama makinelerinin de içerisinde bulunduğu depoda yangın çıktı.

Elektronik yangını olduğu için çevreye pis koku ve duman veren yangın çevredekiler tarafından kısa sürede fark edildi. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve Rize Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangının bulunduğu alan polis ekipleri tarafından güvenlik şeridiyle kapatılırken, Rize Belediyesi itfaiye ekipleri yanan depoya müdahale etti. Kontrol altına alınan yangında can kaybı yaşanmazken, kesin çıkış nedeninin öğrenilmesi için ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

Robot köpekler orman yangınlarını önceden tespit edecek!
Robot köpekler orman yangınlarını önceden tespit edecek!

Teknoloji

Robot köpekler orman yangınlarını önceden tespit edecek!

Gaziantep'te korku dolu anlar! Yolcu otobüsünde yangın
Gaziantep'te korku dolu anlar! Yolcu otobüsünde yangın

Gündem

Gaziantep'te korku dolu anlar! Yolcu otobüsünde yangın

O ülke alevlere teslim! 50’den fazla orman yangını çıktı
O ülke alevlere teslim! 50’den fazla orman yangını çıktı

Dünya

O ülke alevlere teslim! 50’den fazla orman yangını çıktı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23