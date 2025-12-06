  • İSTANBUL
Teknoloji-Bilişim
Yeniakit Publisher
Ajanlık özelliği ortaya çıktı: ChatGPT'nin en büyük rakibi

Ajanlık özelliği ortaya çıktı: ChatGPT'nin en büyük rakibi

Google, sonunda Gemini 3 modelini piyasaya sürdü. Gemini 3 ile ilgili heyecanlandıran gelişme, ajan özelliği ortaya çıktı.

Google, Kasım ayı sonunda Gemini 3 modelini piyasaya sürdü. Şirket, gelişmiş kodlama yetenekleri, görselleştirme ve kullanıcılar adına belirli görevleri yerine getiren aracılar gibi bir dizi önemli yükseltmeyle geldi.

Google, Gemini 3'ü tanıtırken bunun şirketin "şimdiye kadarki en akıllı modeli" olduğunu vurguladı. Pratik deneyimler, modelin daha hızlı işlem yaptığını, daha iyi muhakeme yeteneğine sahip olduğunu gösteriyor; ancak bazı noktalarda iyileştirilmesi gereken özellikler de mevcut. Hızlı bir şekilde etkileşimli arayüzler oluşturun Gemini 3'teki en büyük geliştirmelerden biri, Gemini'deki etkileşimli çalışma alanı olan Canvas etrafında dönüyor. Bu çalışma alanı, sohbet robotlarından kod yazmalarını, sonuçları görselleştirmelerini ve içerikleri düzenlemelerini istemenize olanak tanıyor. Gemini 3'ten bir futbol topunun, Dünya'nın, Güneş'in ve Samanyolu'nun boyutları arasındaki farkın 3 boyutlu bir modelini oluşturması istendiğinde, araç nesnelerin seçilmesine ve boyutlarının karşılaştırılmasına olanak tanıyan etkileşimli bir kodlama, işleme ve oluşturma arayüzünü tetikliyor. Gemini 3'teki Canvas özelliği ile etkileşimli alanlar yaratma yeteneği. Google demosuyla karşılaştırıldığında, sonuçlar görüntü kalitesi açısından biraz daha kötü. Buna karşılık, nesneler hakkındaki bilgiler açık ve anlaşılır bir şekilde sunuluyor. İşlem süresi yaklaşık 2 dakika sürüyor. Canvas arayüzünde kullanıcılar doğrudan kodu düzenleyebilir, içeriği kopyalayabilir veya paylaşabilir. Gemini 3'ten başka bir komutla, bir ağaç dalında oturan voksel tarzı bir kartal oluşturması istendi. Araç yaklaşık 45 saniye sonra sonuç verdi ve kullanıcılar fareyi kullanarak görüntüyü yakınlaştırıp döndürebildiler. Ancak, görüntüdeki bazı ayrıntılarda grafik hataları vardı ve düzgün görüntülenmiyordu. Yine bir ağaç dalına tünemiş bir kartal var, ancak daha zor bir istekle (3B model). Gemini 3 tarafından oluşturulan kod ilk kez çöktü ve çalışmadı. Düzeltme isteğinde bulunduktan sonra görüntü belirdi ve etkileşimli hale geldi. Gemini 3'ün etkileşimli ortam yaratma yetenekleri. Bazı sorunlar olsa da, soru-cevap modelinden işbirlikçi düzenlemeye geçiş, Gemini 3'ü karmaşık, uzun vadeli görevler için kullanışlı hale getirecek ilginç bir yön. Elbette, Gemini 3 yalnızca grafik veya görsel modeller oluşturmak için değil. Google, AI Pro kullanıcıları için bir "Üretken Kullanıcı Arayüzü" (Generative UI) özelliğini test ediyor. Model, birkaç komutla etkileşimli dergi tarzı arayüzler veya görsel web siteleri oluşturabiliyor. Google, özelliğin aşamalı olarak kullanıma sunulacağını söylüyor. The Verge'ün deneyimlediği gibi, kullanıcıların Görsel düzen özelliğini seçip "Bana Roma'ya 3 günlük bir gezi planla" gibi bir komut yazmaları gerekiyor. Gemini 3, verileri işledikten sonra, seyahat tercihleri ​​ve beslenme tarzlarıyla ilgili bir dizi soruyla birlikte, ayrıntılı programlar ve görseller içeren bir seyahat web sitesine benzer sonuçlar üretir. Model, cevapları buna göre ayarlar. Bu özellik, bilgisayar montajı, akvaryum yapımı vb. konularda da oldukça kullanışlıdır.

Daha etkili bir şekilde akıl yürütün ve analiz edin Google'a göre Gemini 3, selefinden daha iyi muhakeme yeteneklerine sahip. Şirket, Gemini 3 Pro'nun muhakeme yeteneğinin doktora seviyesinde olduğunu ve Humanity's Last Sınavı'nda 7,5, GPQA Diamond sınavında ise ?,9 puan aldığını iddia ediyor. Elbette, kullanıcılar farkı ancak modelle doğrudan etkileşime girdiklerinde hissedebilirler. GPQA Diamond referans setinden (doktora düzeyinde) alınan bir problemi çözmeleri istendiğinde, Gemini 3 Pro, problemin her adımını ve örnek görselleri içeren ayrıntılı bir çözüm sunmak için yaklaşık 30 saniye harcadı. İkizler 3 karmaşık soruları cevaplayabilir, düşünme yeteneği doktora seviyesine denktir. Değerlendirmeye göre, çözüm oldukça ayrıntılı ve prosedüre uygun. Karşılaştırma yapmak gerekirse, GPT-5.1 de yaklaşık 30 saniye sürdü, doğru cevap verdi ancak çözüm daha az ayrıntılıydı. Benzer şekilde, Claude 4.5 Sonnet de doğru cevap verdi, Gemini 3'ten daha hızlıydı ancak daha az ayrıntı içeriyordu. Google, Gemini 3'ün metin, resim ve video gibi birden fazla kaynaktan aynı anda belge çıkarabildiğini söylüyor. Daha önce eğitilmediği görevler de Gemini 3'te daha iyi işleniyor. Gemini 3 video analiz yetenekleri. Örneğin, 57 dakikalık bir videonun ana konusunu analiz etmesi istendiğinde, Gemini 3, istenen argümanları ve videonun ilgili kısmına ait zaman damgasını içeren bir sonuç döndürmesi yaklaşık bir dakika sürdü. Benzer şekilde, model, tenisle ilgili bir videoyu doğru bir şekilde tespit ederek maçları ve her oyuncunun nasıl oynadığını analiz etti. Kullanıcılar, Gemini 3'ten harici kaynaklara atıfta bulunurken video izlemesini isteyebilir ve hatta daha derinlemesine analiz için sorular sorabilirler. Genel olarak, Gemini 3, kısmen Google Arama veritabanına bağlantısı sayesinde belgeleri analiz etme ve referans verme konusunda oldukça hızlıdır. Temsilci yardımsever ancak sorunları var Gemini 3'te dikkat çeken bir diğer yükseltme ise Agent. AI Ultra paketini kullananlar için (şu anda yalnızca ABD pazarını destekliyor) bu mod, e-postaları sıralama ve düzenleme, bilgi arama, seyahat bileti rezervasyonu gibi karmaşık işlemleri kullanıcılar adına gerçekleştirebiliyor. Google, Gemini 3'ü piyasaya sürdüğünde Gmail'de gelen kutunuzu düzenleme yeteneğini göstermişti ve The Verge'ün deneyimine göre, tam olarak beklendiği gibi çalıştı: Bir hafta boyunca okunmamış e-postaların tam listesini oluşturdu. Canvas özelliğine benzer şekilde, e-posta listesi ve önerilen eylemler ayrı bir alanda görüntülenir. Gemini, önemli e-postalar için hatırlatıcı ayarlama, promosyon e-postalarını arşivleme gibi bazı seçenekler sunar. Gemini 3'ün ajan özelliği Gmail gelen kutusu yönetimini destekliyor. Fotoğraf: The Verge . Gemini'den bir fatura ödeme hatırlatıcısı oluşturması istendiğinde, ilgili bilgileri hızla Google Görevler'e çeker. Ödeme görevi için, temsilci otomatik olarak gezinir ve kullanıcının ödeme bilgilerini girmesi gerektiğinde durur. Genel olarak, Gemini 3 aracı, kullanıcıların unutması muhtemel e-postaları tespit etmede oldukça kullanışlıdır. Araç ayrıca, artık kullanışlı olmayan reklam adreslerinden gelen e-postaları bulup abonelikten çıkarabilir.

Aslında, Perplexity ve ChatGPT gibi bazı sohbet robotu temsilcileri Gmail entegrasyonunu zaten destekliyor. Ancak Gemini'nin entegrasyon yetenekleri en çeşitli olanıdır. Örneğin, Perplexity kullanıcılarının saklamak veya silmek istedikleri e-postaları özel olarak girmeleri gerekirken, Gemini'nin işlemleri düğmeler aracılığıyla yapılabiliyor. Gemini 3'ün etkileşimli arayüz oluşturma özelliği. Fotoğraf: The Verge . ChatGPT'nin e-posta planlama özelliği de tutarsız. Ancak, Gemini'nin e-posta teslim hızı Perplexity'den daha yavaş. Restoran rezervasyonu gibi bazı görevlerde bazen sorunlar çıkabiliyor. Ödeme yapmak veya e-posta göndermek gibi hassas eylemlerden önce her zaman kullanıcı onayı gerektirse de, bazı görevleri yapay zekaya bırakmak kullanıcıları tereddütlü kılıyor. Gemini 3'teki aracı modu oldukça kullanışlı, ancak kullanıcıların yine de çıktıyı izlemesi gerekiyor.

