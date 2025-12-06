Ajanlık özelliği ortaya çıktı: ChatGPT'nin en büyük rakibi

Daha etkili bir şekilde akıl yürütün ve analiz edin Google'a göre Gemini 3, selefinden daha iyi muhakeme yeteneklerine sahip. Şirket, Gemini 3 Pro'nun muhakeme yeteneğinin doktora seviyesinde olduğunu ve Humanity's Last Sınavı'nda 7,5, GPQA Diamond sınavında ise ?,9 puan aldığını iddia ediyor. Elbette, kullanıcılar farkı ancak modelle doğrudan etkileşime girdiklerinde hissedebilirler. GPQA Diamond referans setinden (doktora düzeyinde) alınan bir problemi çözmeleri istendiğinde, Gemini 3 Pro, problemin her adımını ve örnek görselleri içeren ayrıntılı bir çözüm sunmak için yaklaşık 30 saniye harcadı. İkizler 3 karmaşık soruları cevaplayabilir, düşünme yeteneği doktora seviyesine denktir. Değerlendirmeye göre, çözüm oldukça ayrıntılı ve prosedüre uygun. Karşılaştırma yapmak gerekirse, GPT-5.1 de yaklaşık 30 saniye sürdü, doğru cevap verdi ancak çözüm daha az ayrıntılıydı. Benzer şekilde, Claude 4.5 Sonnet de doğru cevap verdi, Gemini 3'ten daha hızlıydı ancak daha az ayrıntı içeriyordu. Google, Gemini 3'ün metin, resim ve video gibi birden fazla kaynaktan aynı anda belge çıkarabildiğini söylüyor. Daha önce eğitilmediği görevler de Gemini 3'te daha iyi işleniyor. Gemini 3 video analiz yetenekleri. Örneğin, 57 dakikalık bir videonun ana konusunu analiz etmesi istendiğinde, Gemini 3, istenen argümanları ve videonun ilgili kısmına ait zaman damgasını içeren bir sonuç döndürmesi yaklaşık bir dakika sürdü. Benzer şekilde, model, tenisle ilgili bir videoyu doğru bir şekilde tespit ederek maçları ve her oyuncunun nasıl oynadığını analiz etti. Kullanıcılar, Gemini 3'ten harici kaynaklara atıfta bulunurken video izlemesini isteyebilir ve hatta daha derinlemesine analiz için sorular sorabilirler. Genel olarak, Gemini 3, kısmen Google Arama veritabanına bağlantısı sayesinde belgeleri analiz etme ve referans verme konusunda oldukça hızlıdır. Temsilci yardımsever ancak sorunları var Gemini 3'te dikkat çeken bir diğer yükseltme ise Agent. AI Ultra paketini kullananlar için (şu anda yalnızca ABD pazarını destekliyor) bu mod, e-postaları sıralama ve düzenleme, bilgi arama, seyahat bileti rezervasyonu gibi karmaşık işlemleri kullanıcılar adına gerçekleştirebiliyor. Google, Gemini 3'ü piyasaya sürdüğünde Gmail'de gelen kutunuzu düzenleme yeteneğini göstermişti ve The Verge'ün deneyimine göre, tam olarak beklendiği gibi çalıştı: Bir hafta boyunca okunmamış e-postaların tam listesini oluşturdu. Canvas özelliğine benzer şekilde, e-posta listesi ve önerilen eylemler ayrı bir alanda görüntülenir. Gemini, önemli e-postalar için hatırlatıcı ayarlama, promosyon e-postalarını arşivleme gibi bazı seçenekler sunar. Gemini 3'ün ajan özelliği Gmail gelen kutusu yönetimini destekliyor. Fotoğraf: The Verge . Gemini'den bir fatura ödeme hatırlatıcısı oluşturması istendiğinde, ilgili bilgileri hızla Google Görevler'e çeker. Ödeme görevi için, temsilci otomatik olarak gezinir ve kullanıcının ödeme bilgilerini girmesi gerektiğinde durur. Genel olarak, Gemini 3 aracı, kullanıcıların unutması muhtemel e-postaları tespit etmede oldukça kullanışlıdır. Araç ayrıca, artık kullanışlı olmayan reklam adreslerinden gelen e-postaları bulup abonelikten çıkarabilir.