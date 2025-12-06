  • İSTANBUL
Yaşam İlk kar düştü! Göktepe Dağı beyaza büründü
Yaşam

İlk kar düştü! Göktepe Dağı beyaza büründü

IHA
IHA Giriş Tarihi:
İlk kar düştü! Göktepe Dağı beyaza büründü

Muğla’nın Kavaklıdere ilçesindeki Göktepe Dağı, yağmurun yükseklerde kara dönüşmesiyle sezonun ilk karını aldı.

Muğla’da alçak kesimlerde etkili olan yağmur, yükseklerde yerini kar yağışına bıraktı. Ege ve Akdeniz iklimlerinin geçiş noktasında yer alan Muğla'da, kış mevsiminin ilk müjdecisi olan kar yüksek kesimlerde görüldü.

 

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesine bağlı Göktepe Dağı'na, bu sezonun ilk karı yağdı. Bölge halkı ve doğaseverler tarafından heyecanla karşılanan kar yağışı, özellikle dağın zirvesini beyaza bürüdü. Karın yağışıyla birlikte bölgedeki hava sıcaklıkları hissedilir derecede düşerken, ortaya çıkan kartpostallık manzaralar fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı oldu.

