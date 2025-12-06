Kuruluş Orhan’da flaş hamle! Kadroya sürpriz isim katıldı
ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Orhan, izleyiciyi heyecanlandıran yeni bir transferle gündeme geldi. Mert Yazıcıoğlu’nun Orhan Bey karakterine hayat verdiği yapımda kadro genişletilirken, sürpriz bir ismin diziye dahil olduğu öğrenildi. Yapım ekibinin atağı sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, yeni oyuncunun hikâyeye nasıl bir yön vereceği de merak konusu oldu.
Ekranların ilgiyle izlenen dizilerinden Kuruluş Orhan, çarşamba akşamları seyirciyi ekran başına toplamaya devam ediyor. Mert Yazıcıoğlu‘nun Orhan Bey’e hayat verdiği Bozdağ Film imzalı dizinin kadrosuna bir oyuncu daha katıldı.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; oyuncu Emre Kızılırmak, dev prodüksiyonlu dizinin kadrosuna dahil oldu. Ünlü oyuncu, diziye kutsal mabet şövalyelerinin lideri Hector rolüyle katıldı.
KURULUŞ ORHAN OYUNCULARI
Bülent İşbilen yönettiği, Mehmet Bozdağ, Atilla Engin, Haluk Özenç, Betül Özenç ve Rabia Balcı’nın kaleme aldığıde dizi Barış Falay, Bennu Yıldırımlar, Şükrü Özyıldız, Burak Sergen, Çağrı Şensoy, Yiğit Uçan, Mehmet Ali Nuroğlu, Faruk Aran ve Belgin Şimşek gibi birçok başarılı ismi buluşturdu.