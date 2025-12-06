Yüzyılın Konut Projesi'nde heyecan dorukta! Başvuru sayısı 5 milyon 440 bini aştı, ilk kura bu ay çekilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş depremlerinde büyük yıkım yaşanan Hatay'ın merkez Emek Mahallesi'nde inşaatı devam eden Emek-Aksaray 3'üncü Etap Projesi'nin süreciyle ilgili basın açıklaması yaptı. Emek ve Aksaray mahallerinde, depremin etkisini anlatan Bakan Kurum, "Çok büyük yıkım yaşadı. Öyle ki enkazlar kalktıktan sonra bölgeye gelen vatandaşlarımız eski evlerinin yerlerini bulmakta dahi zorlandı. 'Koca bir tarla olmuş ancak mezarlıktan tanıyoruz mahallemizin yerini' diyen Hataylı Zekiye Teyze'mizin sözlerini unutmak mümkün değil. O hüzünle baktığımız yerleri, şimdi sağlam, huzurlu ve güvenli yuvalarla doldurduk. Burası, adeta yeniden doğan bir kente döndü. Emek-Aksaray Mahallesi, inşa ettiğimiz 6 bin konut ve 655 iş yerimizle, örnek bir mahalle olmuştur. Büyük bir mutlulukla söylüyorum ki bu muhteşem mahalle artık, 75'inci Yıl Bulvarı'na da erişerek, Hatay'ın kalbine uzanan, çok özel bir yaşam alanı olmuştur. Yeni yuvalarında yaşamaya başlayan tüm kardeşlerime, sağlık, mutluluk ve huzur diliyorum" dedi.

GECE GÜNDÜZ DEMEDEN ÇALIŞIYORUZ

Kurum, şunları söyledi: "6 Şubat depremlerinden sonra devlet-millet el ele vererek yürüttüğümüz yoğun çalışmalar sonucunda, Hatay asrın inşasının kalbi olmuştur. Depremin ilk anından itibaren, şehrimizin yaralarını sarmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Saatte 23, günde 550 konut üreterek dünyada eşi benzeri görülmemiş bir inşa seferberliği yürütüyoruz. Bugün, 11 ilimizin tamamında artık, neredeyse tüm evlerimizde ışıklar yanmaya başladı. Son anahtarları teslim ediyor, kalan son ailelerimizi de yeni yuvalarıyla, mutlu, huzurlu, güvenli gelecekleriyle buluşturuyoruz. Geçtiğimiz ay Adıyaman'da, Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 350 bininci konutu, hak sahipleriyle buluşturmanın mutluluğunu yaşamıştık. Hatay özelinde de bugüne kadar 98 bin konutumuzu teslim ettik. Bu ay sonunda Hatay'da, 153 bin konutumuzun tamamını afetzede kardeşlerimize teslim etmiş, buradaki sözlerimizi tamamen yerine getirmiş olacağız. 27 Aralık'ta Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle, son anahtar teslim törenimizi yapacağız. Biz bu başarıyı sadece konutlarla sınırlı tutmuyor; sosyal, kültürel ve tarihi alanlarda da aynı hızla ilerliyoruz. 11 ilimizi, meydanları, camileri, okulları, bahçeleri ve parklarıyla bütüncül, stratejik ve tarihe vefalı bir şehircilik vizyonuyla geleceğe taşıyoruz. İskenderun Sahil Yolu'muzu ve çevresini yenileyerek Hataylı hemşerilerimize armağan ettik. Tarihi Uzun Çarşı'yı, Atatürk Caddesi'ni, Kemalpaşa Caddesi'ni ve 'Dünyanın ışıklandırılan ilk caddesi' olarak bilinen Kurtuluş Caddesi'ni yeniden eski ihtişamına kavuşturuyoruz. Yine Tarihi Meclis Binası ve Asi Nehri'nin iki yakasındaki yapıların da ihya çalışmalarına devam ediyoruz. Anadolu'nun ilk camisi olan Habib-i Neccar Camii'mizdeki restorasyon çalışmalarımızda da artık son aşamadayız. Yıl sonunda ibadete açacağız."

İLK KURA BU AY ÇEKİLECEK

Sadece deprem bölgesindeki hedefleri gerçekleştirmekle yetinmediklerini de kaydeden Kurum, şöyle devam etti: "Bizim milletimize olan sevdamız da, bu sevdanın gereği olan hizmetlerimiz de bitmez. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlattığımız Yüzyılın Konut Projesi ile 500 Bin Sosyal Konut Projemizi hayata geçirdik. Milletimiz de projemize inandı, devletine, hükümetine, liderine güvendi ve 10 Kasım'da başlayan başvurularda şu anda 5 milyon 440 bin sayısına ulaştık. İlk kuraları 29 Aralık'ta çekeceğiz ve evlerimizin yapımına da hızlıca başlayacağız. İnşallah sosyal konutlarımızla başta deprem bölgesi ve Hatay olmak üzere ev sahibi olmayan vatandaşlarımıza huzurlu yuvalar kazandıracağız. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, aşkla, azimle, kararlılıkla her şehrimize, ülkemizin dört bir yanına ve güzel milletimize hizmet etmeye, durmadan, yorulmadan devam edeceğiz."

Kurum, açıklamasının ardından yapımı tamamlanan deprem konutlarında incelemelerde bulundu.