Batı Yaka'da İsrail zulmü

Katil İsrail ordusunun Batı Yaka’nın El Halil kentindeki kontrol noktasında açtığı ateş sonucu 2 Filistinli yaşamını yitirdi. Olay sonrası bölgede genel grev ilan edildi.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Yaka'nın güneyinde bulunan El Halil kenti yakınlarında askeri kontrol noktasında araçla ezme girişiminde bulundukları iddiasıyla 2 Filistinliyi öldürdü.

Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail ordusunun, Batı Yaka'nın güneyinde bulunan El Halil yakınlarındaki Bab ez-Zaviye beldesinde bir araca ateş açtığını kaydetti.

Haberde, hayatını kaybeden Filistinlilerden birinin cenazesinin İsrail ordusu tarafından alıkonulduğu belirtildi.

Olayın ardından bugün Batı Yaka'nın El Halil kentinde protesto amacıyla genel grev ilan edildiği duyuruldu.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise El Halil'de İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Ziyad Naim Cebbara Ebu Davud (55) isimli Filistinlinin öldüğü belirtildi.

Açıklamada, olayla ilgisi olmayan Ebu Davud'un temizlik işçisi olduğu ve cenazesinin İsrail ordusundan alındığı kaydedildi.

İsrail ordusu, bir Filistinlinin askeri kontrol noktasına yaklaşırken hızlanıp araçla ezme girişiminde bulunduğunu ileri sürerek, araca ateş açılması sonucu şahsın öldürüldüğünü açıkladı.

Bölgede bulunan ve yaşanan olayla alakası olmayan bir kişinin daha İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu vurularak hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, İsrail askerleri arasında yaralanan olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

