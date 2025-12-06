Silah ambargosunu kaldıran Merz, İsrail ve Ürdün’e gidiyor! Siyonist seviciden bağlılık ziyareti

  • İSTANBUL
İsrail’e silah ambargosunu kaldırarak terörist devletten takdir kazanan Siyonist sevici Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, şimdi de İsrail'in Gazze'deki operasyonlarına yönelik artan eleştiriler arasında İsrail ve Ürdün'e kritik bir ziyarete başladı. Merz, siyasi görüşmelerin yanı sıra, Kudüs'teki Yad Vashem Holokost Anıtı'nı ziyarette bulunacak ve İsrailli sivil toplum temsilcileriyle görüşmeler yapacak.

Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, göreve geldiği günden itibaren Ürdün ve İsrail'e ilk resmi ziyaretini gerçekleştiriyor. Ziyaretinin İsrail ayağı, Almanya'nın başkenti Berlin'in Gazze'deki operasyonlara tepki olarak uygulayıp sonra kaldırdığı kısmi silah ambargosunun ardından düzenleniyor.

Merz siyasi görüşmelerin yanı sıra Kudüst'teki Yad Vaşem Holokost Anıtı'nı da ziyaret edecek. Sivil toplum temsilcileri ve aydınlarla gayrıresmi bir şekilde bir araya gelecek.

ARTAN ELEŞTİRİLERLE YÜZLEŞECEK

Ziyaret Merz için zor bir diplomatik sınav anlamı taşıyor. İsrail’in Gazze saldırıları ve bu süreçte 70 binden fazla Filistinli'nin ölmesi Almanya’da ve Avrupa’da tepki topladı.

Merz, İsrail ile güvenlik iş birliğini sürdürmek isterken aynı zamanda Gazze’deki askeri harekat nedeniyle artan eleştirilerle yüzleşecek.

Merz Cumartesi günü önce Ürdün’e giderek Amman’da Kral 2. Abdullah ile görüşecek. Aynı gün daha sonra Kudüs’e geçmesi bekleniyor.

Pazar günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya gelecek. Ardından İsrailli sivil toplum temsilcileri ve entelektüellerle basına açık görüşmeler yapacak.

