Araç sahipleri dikkat! Petrolde baskı sürüyor! 4. indirim geliyor mu?

Benzin ve mazot fiyatı üzerinde etkili olan petrol fiyatları, talebin azaldığına yönelik verilerle aşağı yönlü baskılanıyor. Peki akaryakıt fiyatları için yeni indirim, zam bekleniyor mu? İşte detaylar...

AKARYAKITA 4. İNDİRİM GELİYOR MU?

Akaryakıt fiyatları üzerinde geçtiğimiz hafta araç sahiplerini sevindiren indirimler geldi. Benzin ve mazot fiyatı üzerinde etkili olan brent petroldeki gelişmeler takip ediliyor. Orta Doğu'da devam eden gerilim petrol arzı konusunda endişeleri artırırken, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de talebin azaldığını işaret eden veriler, petrol fiyatlarındaki düşüşte etkili oluyor. Peki petroldeki geri çekilmeler akaryakıt fiyatları tarafına yansıdı mı?

PETROL FİYATLARI NEDEN BASKILANIYOR?

ABD'de faizin bir süre daha yüksek seviyede kalmasının petrol talebini azaltacağı beklentisi

ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kazanması

Kızıldeniz'de devam eden çatışmaların küresel petrol arzını olumsuz etkileyeceği endişesi

ÖNE ÇIKAN VİDEO

BENZİN FİYATI İÇİN İNDİRİM, ZAM VAR MI?

Benzin fiyatı için yeni indirim, zam yok.

MOTORİN FİYATLARI İÇİN İNDİRİM, ZAM VAR MI?

Motorin fiyatları (mazot fiyatı) için yeni indirim, zam yok.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

Benzin ve mazot indirimi sonrası akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İşte o tablolar:

MOTORİN FİYATLARI

İstanbul 42 TL

Ankara 42,76 TL

İzmir 42,96 TL

Motorin fiyatları için yeni indirim, zam yok.