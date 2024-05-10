Araç sahipleri dikkat! Otomobilin içi böyle olanlar yandı, meğer kanser yapıyormuş... Şok eden araştırma

ABD'li bilim insanları dikkat çeken bir araştırmaya imza attı. Çalışma kapsamında; 2015 ile 2022 yılları arasında ülkenin 30 farklı eyaletinde üretilen 101 gazlı, hibrit ve elektrikli araba araştırmacılar tarafından incelendi.

Environmental Science & Technology dergisinde yayımlanan araştırmanın sonucuna göre bilhassa otomobil koltuklarında kullanılan alev geciktirici maddeler yaz döneminde havaya karışarak sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

ÜREME SORUNLARINA YA DA NÖROLOJİK PROBLEMLERE YOL AÇABİLİR

Uzmanlar, özellikle sıcak havalarda alev geciktiricilerden sızan kimyasalların otomobil kullanan vatandaşlar için ekstra bir risk oluşturduğunu belirtti. Yapılan açıklamaya göre bu kimyasallar kansere, üreme sorunlarına ya da nörolojik problemlere yol açabilir.

ABD’li bilim insanları sağlık risklerini minimize etmek için otomobillerdeki alev geciktirici kullanımını kısıtlayacak düzenlemelerin yapılması gerektiğini söyledi.

Bu maddelerin sağlık üzerine etkileri konusunda endişeler bulunmaktadır.

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İşte alev geciktirici maddelerin potansiyel zararları:

HORMONAL DÜZENSİZLİKLER

Bazı alev geciktirici kimyasallar, endokrin bozucu özelliklere sahiptir ve hormon dengesini etkileyebilir. Örneğin, bromlu alev geciktiricilerin tiroid hormonları üzerinde olumsuz etkileri olduğu gözlemlenmiştir.

GELİŞİMEL SORUNLAR

Hamilelik döneminde veya küçük çocuklarda alev geciktirici maruziyeti, gelişimsel problemlere neden olabilir. Araştırmalar, özellikle beyin ve sinir sistemi gelişimi üzerinde olumsuz etkileri olduğunu göstermektedir.

KANSER RİSKİ

Bazı alev geciktirici maddelerin kanserojen olabileceği belirtilmektedir. Özellikle bromlu ve klorlu alev geciktiriciler, laboratuvar çalışmalarında kanser riskini artırdığı gösterilmiştir.

ÇEVRESEL ETKİLER

Alev geciktirici maddeler çevrede uzun süre kalabilir ve biyoakümülasyona yol açabilir. Bu maddelerin çevreye yayılması sucul yaşamı tehdit edebilir ve gıda zincirine dahil olarak insan sağlığını dolaylı yollardan etkileyebilir.