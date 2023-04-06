Araç sahipleri dikkat! New York'ta BMW, Wolkswagen, Honda, Nissan... Araçlar basına böyle tanıtıldı

ABD'nin New York kentinde, otomobilseverlerin heyecanla beklediği New York Auto Show'da yer alacak araçlar basına tanıtılırken, fuarda elektrikli araçların giderek daha çok yer aldığı görüldü.

ABD'nin en büyük fuar merkezlerinden biri olan Manhattan'daki Jacob K. Javits Kongre Merkezinde (Javits Center), 7 Nisan'dan itibaren halka kapılarını açacak olan araba fuarında, popüler markaların yeni tasarıma sahip ve elektrikli modelleri dikkati çekti.

ABD'li üreticilerin yanında BMW, Wolkswagen, KIA, Toyota, Honda, Nissan, Hyundai ve Subaru gibi Avrupa ve Asya üretimi markalar da yeni model araçlar için showroom hazırlarken, firmaların elektrikli modellerinin önceki yıllara göre daha çok ön plana çıktığı görüldü.

Bentley, Corvette, Genesis, Mustang gibi ultra lüks ve konsept marka araçların da yeni modelleriyle boy göstereceği fuarı 16 Nisan'a kadar binlerce otomobil meraklısının ziyaret etmesi bekleniyor.

Öte yandan Honda, Tasarım Ödülleri'nde 4 ödülün birden almıştı.

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2023 Red Dot Tasarım Ödülleri’nde Honda’nın Civic e:HEV ve Civic Type R otomobil modelleri ile CB750 Hornet ve XL750 Transalp motosiklet modelleri yeni tasarımlarıyla 4 ödülün sahibi oldu.

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