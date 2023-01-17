Araç sahipleri dikkat! Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren karar: Bunu yapmayan ceza öder!

Kış lastiği uygulaması ile sürücünün ve trafiğin güvenliğinin sağlanması amaçlanıyor. 1 Aralık ila 1 Nisan tarihleri arasında tüm ticari araçlarda kullanım zorunludur. Özel otomobillerde böyle bir zorunluluk bulunmuyor ancak tedbirlerin alınması öneriliyor. İşte konunun tüm detayları...

Hususi araçlarda kış lastiği zorunluluğu 2023 yılında da devam ediyor. Kış şartlarında trafiğin olumsuz etkilenmemesi ve kazaların önüne geçilmesi amacıyla bazı araçlar için zorunlu koşulan kış lastiği, bu yıl da denetime tabi tutulacak. Denetim sonucunda ise araç başı cezai yaptırım uygulanacak.

YAPTIRMAYAN 2 BİN 568 TL CEZA ÖDER

Motorlu taşıtlar için her yıl kış lastiği uygulaması yapılır. Bu uygulama, aralık ve nisan olmak üzere 4 ay geçerlidir.

Bu uygulamanın yapılmasının nedeni kaza riskini minimuma düşürmek, zorlu yol koşullarında araçların yol tutuşunu artırabilmesidir.

2023 yılı için kış lastiği cezası 2.568 TL olarak belirlendi.

Kesin ceza 15 gün içinde ödenirse yüzde 25 indirim uygulanır ve 2.568 TL'lik ceza 1.926 TL'ye düşer.

HUSUSİ ARAÇLARDA KIŞ LASTİĞİ ZORUNLU MU?

Kış lastikleri 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuş ve yüksek güvenlik sağlıyor. Kış lastiği takma zorunluluğu her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Aralık'ta başlıyor.

KIŞ LASTİĞİ FAYDALARI

Yoldaki kar, buz, su veya çamur etkisini azaltır.

Diş derinliği, yaz lastiklerine göre fazladır.

Islak zeminde sürüş emniyetini artırır.

Fren gücünü artırır.

Kar Lastiği Ne İşe Yarar?

Kış lastiği, düşük sıcaklıklarda ve ıslak zeminde en iyi yol tutuşunu sağlamaya çalışır. Böylece hem fren mesafesi istenen düzeyde olur hem de yağmurlu, karlı ya da buzlu yollarda güvenle hareket edilebilir.

Kar Lastiği Nerede Kullanılır?

Kış lastikleri sadece karda ve buzda değil, 7 derecenin altında ıslak veya kuru hava şartlarında da kullanımı güvenli kılıyor. Özellikle yağmurlu havalarda kış lastikleri, standart lastiklere göre avantaj sunuyor.

Çivili Kar Lastiği Ne İşe Yarar?

Çivili ya da çivisiz, tüm kış lastikleri, aşırı soğukta ve buzlu, karlı, sulu karlı yollarda daha iyi yol tutuşu sağlayacak şekilde üretilmektedir. Kauçuk daha yumuşak kalma özelliğine sahiptir; bu da onu daha esnek yapar ve lastiğin, aşırı soğuk hava şartlarında yola daha iyi uyum sağlamasına imkan verir.

15 Jant Kar Lastiği Nedir?

Kar ve buz üzerinde çekişin artmasını sağlayan bu lastikler aynı zamanda daha büyük taban aralıklarından oluşan bir tasarıma sahiptir.

15 Jant Kar Lastiği Nereden Alınır?

15 inç jant kar lastiği, otomotiv yedek parça mağazaları, otomotiv marketleri veya lastik satıcıları gibi perakende satış noktalarında bulunabilir.

Volkswagen, Renault, Citroen, Dacia, Fiat, Honda, Hyundai, Kia, Peugeot, Tofaş, Opel, Skoda ve Toyota gibi birbirinden değerli otomobil markalarının sıfır ve ikinci el (2.el) fiyatlarını daha önce paylaşmıştık. Haberlerimizi göz atabilirsiniz.