Araç sahipleri dikkat! LPG'ye 30 kuruş zam gelmesi bekleniyor

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

İndirimlerin ardından bu kez zam yolda

Günlerdir art arda gelen indirim haberleri araç sahiplerini keyiflendirirken bu gece yarısından LPG'ye gelmesi beklenen fiyat artışı ise biraz olsun tat kaçıracak. Cumartesi gününden geçerli olmak üzere LPG 30 kuruş fiyat artışı bekleniyor.

LPG'nin litre fiyatı kaç lira oldu?

Zamların pompaya yansımasıyla İstanbul'da LPG'nin litre fiyatı 11,09 lira, Ankara'da 11,35 lira ve İzmir'de ise 11,03 liradan satılacak.

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.