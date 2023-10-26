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Otomotiv Araç sahipleri dikkat! Lastik ile ilgili dikkat çeken uyarı geldi: Sertifikası, ruhsatı olmayan yerlerde yapılması yasak
Otomotiv

Araç sahipleri dikkat! Lastik ile ilgili dikkat çeken uyarı geldi: Sertifikası, ruhsatı olmayan yerlerde yapılması yasak

Yeniakit Publisher
2023-10-26 12:57:00 - 2023-10-26 13:09:59
Araç sahipleri dikkat! Lastik ile ilgili dikkat çeken uyarı geldi: Sertifikası, ruhsatı olmayan yerlerde yapılması yasak

Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği yetkili isim araba sahiplerini uyardı! Kaplama lastiklerle ilgili kritik dikkat çeken açıklama yapıldı. Ruhsatı olmayan yani "Merdiven altı" tesislerde lastik kaplatmanın yasak ve tehlikeli olduğu vurgulandı. Ruhsat ve evrak kontrolleri yapılmalı diyerek talepte bulunuldu. İşte uzman uyarısı!

Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği'nden (LASİD) yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen LASİD Genel Sekreteri Erdal Kurt, uzun yol trafiğinde dikkati çeken kaplama lastikler hakkında bilgi verdi.

Güvenli trafiğin tüm sürücülerin ortak bir bilinçle sorumluluk almasıyla mümkün olduğunu ifade eden Kurt, Türkiye'de yaşanan trafik kazalarının pek çoğunun ihmallerden kaynaklandığını, trafiğe çıkacak araç ve lastiklerin uzman eller tarafından düzenli bakım ve kontrollerinin yapılması gerektiğini vurguladı.

Özellikle uzun yol trafiğinde rastlanan ve ticari araç sürücülerinin sıklıkla kullandığı kaplama yöntemine de değinen Kurt, "Ticari araç sürücüleri ekonomik nedenlerle eskiyen lastiklerini kaplayarak kullanabiliyor. Kaplama yöntemi eğer tercih ediliyorsa mutlaka standartlara uygun şekilde yapılmalı. Sürücüler lastiklerini sertifikalandırılmış tesislerde ehil eller tarafından kaplatmalı. Bu şekilde yapılan kaplamalar lastiğin ikinci ömründen de yararlanılmasına fırsat sunar, bu sayede çevreye de katkı sağlar" bilgilerini aktardı.

Kurt, bunun dışında yapılan kaplamaların güvenli olmayacağının altını çizerek, sertifikaya sahip olmayan "merdiven altı" diye nitelenen tesislerde kaplanan lastiklerin trafikte tehlike yaratabileceğini kaydetti.

"SERTİFİKASI OLMAYAN YERLERDE YAPILMASI YASAK"
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kurt, dernek olarak kaplama lastik konusunu ve bu konunun doğru bilinmesini önemsediklerine işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Lastik kaplama, aşınmış olan lastiğin sırtının yenilenmesidir. Günümüzde gelişen lastik teknolojisi, lastiklerin gövdesinin birkaç kez kaplanmasına olanak sağlar. Kaplama, yeni lastiğin ömrünü uzatarak güvenilir kullanım sağlar. Ancak lastik kaplama işleminin, mutlaka UN / ECE R 108 ve R 109 standardına göre sertifikalandırılmış tesislerde yaptırılması gerekir. Lastik üreticileri, geliştirilmiş ve onaylanmış son teknoloji ve ekipmanlarla konusunda uzman ekipler tarafından bu uygulamayı yapmaktadır.

İlgili yönetmelik güvenli lastik kaplama standardını belirlemiş, UN / ECE R 108 ve R 109 standardına sahip kaplama tesisleri bakanlık tarafından denetlenerek sertifikalandırılmıştır. Aynı yönetmelik, sertifikası olmayan tesislerin kaplama yapmasını yasaklamıştır. Lastiklerini kaplatmak isteyen sürücülere, bu regülasyona uygun sertifikayı gösteren tesislerde kaplama yaptırmasını öneriyoruz. Bu standartlar dışında ve tesislerde yaptırılan kaplama lastik trafikte sorun yaratabilir. Kaplama lastik konusunda bilgi almak istediğinizde lütfen uzmanlara ve sertifikalandırılmış tesislere başvurun."

Genellikle kamyon, otobüs, iş makinası ve uçak lastiklerinde kullanılabilen kaplama lastik uygulaması ile uygun karkaslı lastiklerin kaplanması sayesinde ihtiyaç duyulan enerji ve hammadde ihtiyacının yaklaşık 5 defa daha azaltıldığını anlatan Kurt, böylece daha az atık lastik oluştuğunu belirtti.

Kurt, kullanıcılar açısından, lastiğin kilometre/maliyetinin azaldığını, bu açıdan değerlendirildiğinde kaplama lastiğin çevreye önemli bir tasarruf sağladığını ifade etti.

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Şakir gulsoy

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