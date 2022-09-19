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Ekonomi Araç sahipleri dikkat! İndirim bekleniyor
Ekonomi

Araç sahipleri dikkat! İndirim bekleniyor

Brent petrol ve uluslararası piyasalarda ürün fiyatının düşmesiyle akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluştu. Motorine bu gece yarısından itibaren 1,76 TL indirim beklendiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-09-19 18:16:00 -
Araç sahipleri dikkat! İndirim bekleniyor

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 91,36 dolardan işlem görüyor. Çin'de süren Kovid-19 kısıtlamaları, ABD ile Avrupa'da beklenen agresif faiz artırımlarının ekonomileri yavaşlatacağı ve yakıt talebini azaltacağı endişeleri fiyatları aşağı yönlü baskılamaya devam ediyor. Brent petrolde teknik olarak 91,50 ile 92,31 dolar aralığının direnç, 90,69 ile 89,88 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

İndirim beklentisi

Petrol fiyatlarındaki hareketlilik sonrası motorinde bu gece yarısından itibaren 1 lira 76 kuruş indirim bekleniyor.

Fiyatlardaki değişim

18 Ağustos Perşembe günü motorine 79 kuruş zam, benzine 83 kuruş indirim, 20 Ağustos Cumartesi günü motorine 1 lira 7 kuruş zam, 25 Ağustos Perşembe günü motorine 95 kuruş zam, 30 Ağustos Salı günü benzine 1 lira 4 kuruş indirim, 3 Eylül Cumartesi günü benzine 1 lira 51 kuruş, motorine ise 2 lira 41 kuruş indirim, 6 Eylül Pazartesi günü benzine 56 kuruş, motorine 70 kuruş zam, LPG'ye ise 40 kuruş indirim gelmişti. Son olarak ise petrol fiyatların 90 dolara inmesinin ardından motorine üst üste yapılan iki zammın ardından 8 Eylül'de 1,14 lira indirim yapılmıştı.

 

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