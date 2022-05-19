Araç sahipleri dikkat! Benzine dev indirim

Son dakika haberine göre benzine 1 TL’den fazla indirim beklentisi oluştu. Cuma gece yarısından itibaren uygulanacak yeni fiyat benzini yeniden 24 TL sınırından aşağı çekecek. Brent petrolün 108 dolara kadar gerilemesi piyasaya olumlu yansıdı.



Cuma gece yarısı benzine 1 TL’den fazla indirim bekleniyor. Sektör yetkililerinden gelen bilgi doğrultusunda yeni fiyat uygulamaya konduğunda benzin yeniden 24 TL sınırından aşağı çekilecek.

Akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olan Brent petrolde 115 dolar seviyesinden geri çekilerek 108,5 dolar seviyelerine kadar düşmüştü. Dolar TL kurundaki artış nedeniyle fiyatta zorlanan piyasada, bu gece itibarıyla uygulamaya konan 1 TL 3 kuruşluk zamdan tekrar çekilme gündeme geldi. Art arda gelen son 2 zam sonucunda Ankara’da 23,98 TL olan benzin, yeniden 22 TL’li fiyatlara gelecek.

Moskova'ya uygulanan geniş çaplı yaptırımlar ve Batılı müttefiklerin petrol piyasasını daraltması fiyatları kötü etkilerken Biden yönetiminin ABD’li petrol şirketi Chevron Corp'a Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile müzakere etme yetkisi vermesi piyasaya bir miktar rahatlama getirdi.