Araç sahipleri dikkat! Araba almak isteyenlere müjde var, açıklandı: Türkiye'de fiyatlar düştü! O rakam bakın ne

Yeni bir otomobil alma hevesinde misiniz? O halde Citroen'in lansmanına göz atmayı ihmal etmeyin. Citroen, müşterileri için büyük faydaların mevcut olduğu promosyonunu sunuyor. Citroen, Mayıs ayına bomba gibi bir kampanya ile başladı.

Yeni bir araç almayı düşünen fakat bütçesi yetersiz olan bireyler için bu bilgi tam anlamıyla kıymetli. Citroen'in en sevilen otomobillerinden biri olan şu modelin fiyatı 245.900 TL'ye indi. Citroen'in Mayıs kampanyası hakkındaki tüm bilgiler haberimizin devamında sizinle paylaşılacak.

CİTROEN, MAYIS AYINA ÖZEL KAMPANYASINI DUYURDU

Yeni araç almayı düşünenler, otomobil markalarının duyurduğu kampanya haberlerini merakla takip ederken, her kampanya ile memnun olan vatandaşların yüzünü güldüren sevindirici bir haber Citroen'den geldi. Citroen, büyük avantajlar sunan kampanyasını duyurdu. Citroen, Mayıs ayına sürpriz bir kampanya ile giriş yaptı.

Citroen, kampanya dahilinde uygun fiyat alternatifleri sunarken, Ami modelinde Mayıs ayına özel kampanyasını ilan etti. Citroen'in popüler elektrikli otomobili Ami, Mayıs ayını sallayan bir girişle geldi. Karar'ın aktardığı ahberde: Citroen Ami, kampanya kapsamında cazip fiyatlarla satışa sunulduğu aktarıldı. 2 kapılı, son derece pratik olan model, 6 kW'a kadar elektrikli motoru ile hayranlık uyandırdı. Citroen Ami için belirlenen meblağ 245.900 TL oldu. Mayıs ayı sonuna kadar en uygun finansman desteği sağlanacağı bildirildi. Hem düşük fiyat hem de çarpıcı avantajlar ile araç sahibi olmayı hedefleyenler için kaçırılmayacak bir imkan.

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CİTROEN AMİ FİYATI NE KADAR?

CITROEN, büyük avantajlar sunan kampanyasını Nisan ayında yayınlayarak müşterilerine sundu. Citroen, kampanya kapsamında Citroen Ami modeli için uygun fiyatlar ve ödeme seçenekleri sunmaya devam ediyor.

Nisan ayında fiyat listesini güncelleyen Fransız otomobil devi Citroen, Mayıs ayında da fiyatlarının güncellenmesi öngörülüyor. Mayıs ayı fiyatları güncellenmeden önce Nisan ayı fırsatını kaçırmamak için son fırsat. Citroen, Citroen Ami 2023 model yılı otomobilinin fiyatını 245.900 TL üzerinden hayranlarıyla buluşturmaya devam ediyor.