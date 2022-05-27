Araç sahipleri dikkat! Akaryakıta dev zam geliyor

Petrol fiyatları, yaz tatili dönemi öncesinde talepler yukarı yönlü hareket ederken, beşinci haftayı da yükselişle kapatmaya hazırlanıyor.

Brent petrol beşinci haftayı da yükselişle kapatmaya hazırlanıyor.

Perşembe günü yüzde 3,4 artış gösteren ABD ham petrolü yeni işlem gününde 114 dolar civarında seyrediyor. Brent petrol ise 117 dolar seviyesinde.

Türkiye'de doların da artmasıyla önceki gün benzine ve motorine zam gelmişti. Brent petroldeki bu yükseliş akaryakıt fiyatlarına yeniden zam beklentisi oluşturdu.

27.05.2022 Cuma gününden geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 1,43 TL, motorin fiyatlarına ise 1,38 TL zam bekleniyor.

İstanbul'da güncel pompa fiyatları ise şu şekilde:

İstanbul'da motorin litre fiyatı 22,08 liradan satılıyor. Benzinin litresi ortalama 22,86 satılıyor.

Fiyatlardaki yükselişte, ABD'nin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta beklenenden fazla azalması etkili oldu. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 1 milyon varil (yüzde 0,2) azalarak 419 milyon 800 bin varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 690 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da 6 milyon varil (yüzde 1,1) azalışla 532 milyon varile geriledi.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları ise 500 bin varil (yüzde 0,2) azalışla 219 milyon 700 bin varil oldu.

AB ülkeleri liderlerinin gelecek hafta yapacakları toplantıda Rusya'dan petrol tedarikinin durdurulmasını içeren pakette anlaşacağı beklentilerine yönelik açıklamalar da arz daralması endişelerini destekleyerek fiyatlarda yükselişe neden oluyor.

Yaptırımlarla karşı karşıya kalan Rusya'nın özellikle Çin ve Hindistan'a yönelik petrol ticaretine de hız verdiği görülüyor.

Bloomberg'in haberine göre Rusya'nın gemilerle taşınan petrol hacminde rekor kaydedildi.